Así ha sido la boda de Pablo López y Laura Rubio: una prohibición y dos peticiones a sus más de 300 invitados La pareja ha vuelto a darse el 'sí quiero' este sábado en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en la localidad gaditana de Alcalá del Valle

Sara Bonillo Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:16 Comenta Compartir

Dos meses después de la íntima celebración de su enlace, el cantante Pablo López y su esposa, Laura Rubio, han vuelto a darse el 'sí quiero' este sábado en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en la localidad gaditana de Alcalá del Valle.

Sobre las siete de la tarde, Laura apareció radiante con un vestido blanco que combinaba lo moderno con lo romántico: un diseño con corpiño transparente de encaje floral, escote en forma de corazón y falda de corte sirena. Completó su look con una corona de flores y un bonito ramo. El artista andaluz, por su parte, optó por un elegante chaqué oscuro para esta ocasión tan especial.

A diferencia de la ceremonia íntima celebrada en la Basílica de Jesús de Medinaceli, en Madrid -a la que solo asistieron sus familiares más cercanos, como la madre del cantante, Lola; su hermano Luis; y el hermano de Laura, Álex, además de algunos amigos íntimos-, a esta segunda celebración acudieron unos 300 invitados.

Fieles a su deseo de mantener la privacidad, el coach de La Voz y su esposa pidieron a los asistentes que entregaran sus teléfonos móviles a su llegada, con el fin de preservar la intimidad del momento, tal y como informa la revista ¡Hola!.

En su primera boda, la pareja no pudo evitar que se filtrara alguna fotografía, lo que parece haber sido determinante para tomar esta decisión, que perseguía un doble objetivo: por un lado, permitir que los invitados disfrutaran de la fiesta sin distracciones; y, por otro, evitar la difusión de imágenes o vídeos antes de tiempo.

Además, unos días antes del enlace, los novios solicitaron a sus más de 300 invitados que indicaran su número de pie y su canción favorita, para que cada uno se sintiera cómodo y disfrutara al máximo de la velada.

Temas

La Voz