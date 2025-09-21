Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La diseñadora Laura Gallego. LP

Las pantuflas 'de andar por la calle' que han entrado en Lanzadera

La aceleradora de empresas de Juan Roig ha elegido la firma de zapatillas de Laura Gallego entre más de mil iniciativas para ayudarla en su expansión. «Somos una empresa sólida», asegura la empresaria, que reconoce que el camino fácil «no nos seduce»

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:09

Laura Gallego fundó la firma de calzado Muné en 2018. «En un viaje a Venecia, descubrí la zapatilla tradicional que utilizan los gondoleros y me ... gustaron tanto que quise diseñar una que pudiese usar por la ciudad, cambiando su fina suela de bicicleta por suela de neumático reciclado, más gruesa y aislante». Así nació Muné, con las 'slippers' como calzado estrella. La traducción al castellano sería zapatillas de andar por casa, pero el término no es exacto. Se trata de un calzado suave y cómodo, con suelas finas y flexibles, que se puede llevar tanto en casa como fuera de ella.

