Las pantuflas 'de andar por la calle' que han entrado en Lanzadera

Laura Gallego fundó la firma de calzado Muné en 2018. «En un viaje a Venecia, descubrí la zapatilla tradicional que utilizan los gondoleros y me ... gustaron tanto que quise diseñar una que pudiese usar por la ciudad, cambiando su fina suela de bicicleta por suela de neumático reciclado, más gruesa y aislante». Así nació Muné, con las 'slippers' como calzado estrella. La traducción al castellano sería zapatillas de andar por casa, pero el término no es exacto. Se trata de un calzado suave y cómodo, con suelas finas y flexibles, que se puede llevar tanto en casa como fuera de ella.

La firma ya llevaba una trayectoria ascendente en ventas y mercado, con la apertura de un punto de venta en Japón, pero el espaldarazo definitivo llegó hace unos días, cuando la aceleradora de empresas Lanzadera de Juan Roig, la eligió como uno de los 120 proyectos a los que va a ayudar. «Que te seleccionen entre 1.100 empresas ya es un reconocimiento de que somos una empresa sólida y podemos mejorar a través de un modelo de calidad total», explica Gallego.

Las zapatillas Muné cuidan mucho los tejidos. «Tanto el tejido exterior como el forro interior se someten a un costoso procedimiento de refuerzo que les aporta cuerpo y consistencia», explica la diseñadora. Eso permite que el pie esté perfectamente sujeto al caminar, y evita deformarse por el uso y que aparezcan las antiestéticas marcas de los dedos del pie.

La suela de las zapatillas, de neumático reciclado, es una de las señas de identidad de la firma. Este proceso de conversión de neumático a suela es muy complejo y caro, por eso lo utilizan pocos fabricantes. «Hay que separar todos los materiales pesados de la rueda hasta dejar el caucho virgen, del que se obtienen unas pocas tiras estrechas negras que jamás se pueden teñir». La suela que se obtiene es muy resistente, con agarre, flexibilidad antideslizante y mucha amortiguación de la pisada.

Arriba, Lorenzo Castillo, el decorador que ha participado en el diseño de 'slippers' de Muné. A la izquierda, modelos distintos de la firma de calzado valenciana. A la derecha, calcetines a juego.

El otro atractivo de Muné son sus tejidos, siempre de mucha calidad en contraste con el forro interior y combinado con los calcetines de la misma firma. «Resultan muy chic y diferentes», explica Laura.

La firma utiliza los tejidos más exclusivos, elegantes y personales, huyendo siempre de la monotonía. «Hay que atreverse, combinar los tejidos con estampados sutiles y con calcetines». Los terciopelos, lisos, lavables y resistentes, son de reputadas firmas españolas, como el interiorista Lorenzo Castillo, que diseña una edición especial cada temporada. La combinación de estampados y tonos en el interior y exterior da mucha personalidad al slipper. «Descalzarte y que su interior sea bonito es un estupendo acto de coquetería para con uno mismo».

Gallego reconoce que la fabricación -toda en España- sería más sencilla utilizando en todos los zapatos el mismo forro, «pero el camino fácil no nos seduce, y a nuestros fieles clientes tampoco».