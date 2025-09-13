Las tendencias masculinas que llegan este otoño (con homenaje a Armani)

El fin de agosto marca el inicio de un nuevo ciclo, los días se van acortando y la sensación de que ya no quedan días ... de verano, como canta Amaral, se hace más perceptible. El otoño está a la vuelta de la esquina, volver a empezar llenos de energía renovada, afrontar nuevos proyectos, la vuelta al trabajo, mirar el calendario, nos recuerda que empieza un nuevo curso.

Podemos sentir nostalgia por los buenos momentos vividos, por las risas, por los días en el mar y la montaña, por las puestas de sol. O al recordar los lugares que hemos visitado, la familia y los amigos, pero toca volver a la rutina. Hoy todavía llevo en mis manos las pulseras que han marcado las noches de innumerables festivales y los días de playa; guardo en mi retina imágenes de un verano que nunca olvidaré.

Arrancamos nueva temporada, empiezo el día echando un vistazo a todas las revistas de moda, para ver las nuevas tendencias de ropa para el hombre, lo que llevaremos este otoño/invierno. ¿Me acompañas?

Las diferentes colecciones que hemos visto nos proponen comodidad y versatilidad, elegancia relajada en siluetas que incluyen la sofisticación, es el lujo silencioso el que no se ve, pero se siente. Vestir prendas oversize, está de moda. También el estilo urbano más informal para llevar a la oficina, los jeans de corte recto y amplio, combinados con sudaderas, bomber y trench cortos, con camisas tipo pijama y jerséis en colores neutros.

Aunque la paleta de color cambia para los más audaces, y los colores más fuertes se dejan ver en algunas colecciones, seguiremos hablando de tonos tierra, marrones, ocres y verdes. Un otoño cargado de gamas de color y tonalidades que nos acercan a la naturaleza y al cambio de estación.

Mis indispensables de otoño/invierno son los grises y negros, clásicos y elegantes perfectos para crear los looks en trajes sastre. El estilo sartorial, las corbatas y los accesorios como gemelos, broches y flores en las solapas de las blazers, son lo más destacado. Es la vuelta al origen buscar en la historia, en el oficio de el sastre, poner en valor lo artesano, profundizar en los patrones y en los tejidos de calidad, la importancia de la materia prima y volver a las pruebas en el taller, al talento de los maestros de la costura, esa combinación será lo que marque la temporada y la evolución de la moda para hombre.» Hoy quiero dedicar este artículo, al diseñador que más ha marcado la moda masculina contemporánea, Giorgio Armani».

Colores invernales del gris al beige, el marrón, con toques de rojo rubí, verde esmeralda y tonos empolvados son protagonistas en la colección de Armani. Para este otoño- invierno 2025/26. Sobre la pasarela minimalismo refinado ,pantalones sueltos y abrigos amplios, la chaqueta sin hombreras, combina con jerséis con motivos geométricos ,camisas sin cuello, las bufandas junto a bolsos de gran volumen completan los outfits de los modelos, líneas limpias con tejidos nobles y ligeros, seda, lana, piel y terciopelo, define a un hombre actual, una colección impecable. Para una de las firmas más importantes de la moda que ha celebrado este año los 50 años de la fundación Armani, con elegancia contenida. Giorgio Armani es el gran arquitecto del estilo italiano, convirtiendo» el menos es más» en su seña de identidad.

Su estilo atemporal símbolo de la elegancia y calidad, han hecho de esta firma un clásico que ha marcado la historia de la moda a través de cinco décadas donde hemos visto, desde campañas de publicidad ,colecciones de pasarela y grandes momentos de alfombra roja. Personalmente y en ocasiones para algún evento he llevado ropa de Armani, siempre me he sentido muy seguro con sus trajes de sastrería delicada y corte impecable. Siento profunda admiración por su trabajo, a pesar del paso del tiempo sigue siendo un icono a nivel mundial, con su visión refinada no solo en la moda, también en la decoración, en el diseño de muebles, y ropa de casa. El universo de la firma en bolsos y zapatos, accesorios y perfumes es sinónimo de buen gusto, convirtiéndose en piezas clave para elevar la imagen personal.

Para celebrar su 50 aniversario el próximo 24 de septiembre de 2025, se abrirá al público una exposición en el museo Armani/Silos en Milán, por primera vez sus salas acogerán una muestra de moda 150 looks icónicos de alta costura del archivo de Armani, podremos ver la evolución artística y estética de la casa desde sus inicios. Es la excusa perfecta para visitar la capital de la moda, y de paso hacer unas compras, renovar el armario, pasear por el cuadrilátero de la moda, visitar las tiendas más exclusivas como Prada, Versace, Dolce&Gabbana, o Jil Sander entre otras. Hacer una parada en la pastelería Cova y probar su tiramisú, o tomar un café. ¡Yo me apunto al plan!

Además, el diseñador ha preparado el lanzamiento del proyecto Armani/archivo con el que une pasado y presente, mediante una exposición en la Pinacoteca di Brera, y un desfile exclusivo que pondrá broche de oro a este merecido homenaje en su ciudad natal Milán, una de las capitales de la moda donde ha crecido profesionalmente, porqué Armani no es solo moda es historia, arte y cultura.