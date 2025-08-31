Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cuatro acertantes se reparten 200.000 euros en la Primitiva de este sábado
Chloe Sevigny, Charli XCX, Zoe Kravitz y Hailey Bieber en un desfile de Yves Saint Laurent.

Cinco tendencias otoñales que llegan después del calor

Firmas como Prada, Dolce&Gabbana o Calvin Klein han avanzado sobre las pasarelas lo que viene esta próxima temporada

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:38

Sí, todavía hoy, cuando las redes sociales marcan el paso de las tendencias más actuales, hay que mirar a las pasarelas más interncionales, como Nueva ... York, París o Milán, para encontrar la inspiración y anticiparse a las modas que van a tomar las calles cuando el calor deje de apretar, que lo hará algún día. Este otoño habrá que echar mano de memoria para encontrar de dónde vienen las nuevas tendencias, porque con la nueva temporada no llegan invenciones, sino reinterpretaciones. En realidad, la moda siempre es fiel a la combinación entre nostalgia y novedad porque le gusta jugar con las emociones que nos provoca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2 El jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, cesado por un incidente en casa de su expareja
  3. 3 El precio del butano para la primera semana de septiembre
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo por calor este domingo en Valencia y señala la única zona que rozará los 37 grados de España
  5. 5 La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en el municipio donde fue enterrado el hijo de un Papa y otras doce localidades
  6. 6

    El desplome de la natalidad dispara las plazas vacantes en los colegios de Valencia
  7. 7

    La mujer que dejó huella en el arte urbano valenciano pintando conejos rosas
  8. 8 El impresionante debut como titular de Baptiste Santamaria
  9. 9

    El encarecimiento del alquiler hace que ya haya más oferta de habitaciones que de pisos en Valencia
  10. 10

    Morant indigna al sector crítico de Compromís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cinco tendencias otoñales que llegan después del calor

Cinco tendencias otoñales que llegan después del calor