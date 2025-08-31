Cinco tendencias otoñales que llegan después del calor

Sí, todavía hoy, cuando las redes sociales marcan el paso de las tendencias más actuales, hay que mirar a las pasarelas más interncionales, como Nueva ... York, París o Milán, para encontrar la inspiración y anticiparse a las modas que van a tomar las calles cuando el calor deje de apretar, que lo hará algún día. Este otoño habrá que echar mano de memoria para encontrar de dónde vienen las nuevas tendencias, porque con la nueva temporada no llegan invenciones, sino reinterpretaciones. En realidad, la moda siempre es fiel a la combinación entre nostalgia y novedad porque le gusta jugar con las emociones que nos provoca.

No hace falta volar a las grandes capitales de la moda para encontrar lo último en tendencias. Ni siquiera hace falta tomar un AVE hacia Madrid. En Valencia, desde boutiques independientes hasta proyectos emergentes en mercados urbanos, se pueden encontrar las versiones más mediterráneas que marcarán esta nueva temporada.

La evolución del traje femenino

Ampliar Traje chaqueta de Calvin Klein sin solapas ni cuellos, y falda midi. CALVIN KLEIN

El traje chaqueta, el de falda y americana clásico, nació en los 40 canonizado por Dior, se endureció con hombreras en los 80 y ahora regresa algo más relajado, con faldas midi, chaquetas sin cuello y cortes fluidos que tienen en cuenta la comodidad. Sobre la pasarela Tory Burch y Calvin Klein los han rescatado, y en Valencia se pueden encontrar en tiendas como Marqués House, en el barrio del Carmen, donde ofrecen propuestas de diseñadores jóvenes.

Un consejo: funciona muy bien con botas planas o deportivas para darle un aire urbano sin perder un ápice de elegancia.

Brillos sin horarios

Ampliar Cazadora con brillos de Dolce&Gabbana. DOLCE&GABBANA

Ya en los años 20 aparecieron los brilli-brilli en la década que se ha identificado con la felicidad. Pero llegó el crack del 29 y hubo que esperar a los 70 y al mítico Studio 54 para poder rescatar del olvido las lentejuelas. Sin embargo, siempre han sido sinónimo de la noche, una forma de brillar cuando hay oscuridad o de relucir bajo las bolas de la discoteca. La novedad este invierno es que los brillos dejan la noche para lucirse bajo el sol, aunque sea de invierno, en prendas básicas. ¿Y quién podía ser si no Versace, o Dolce & Gabbana, quien apostara por ellos?

En Valencia, el Mercado de Tapinería y su propuesta Urban Trend dan cabida a jóvenes creadores que trabajan con tejidos brillantes en clave artesanal y desenfadada. Porque en esta ciudad sabemos mucho de brillos, y si no sólo hay que redirigir la mirada hacia los trajes de valenciana.

Un consejo: equilibra un top brillante con un jersey de otro tejido, por ejemplo de lana, o una americana sobria para generar un contraste que armonice.

Inspiración y lujo de montaña

Ampliar Propuesta invernal de Moncler. MONCLER

Los primeros esquiadores, allá por los años 30, llevaban jerseis de grecas, nacidos en Reino Unido. Este invierno, si el frío lo permite, regresan con fuerza en punto grueso, acompañados de chalecos acolchados y piel vuelta. En la pasarela se han adelantado a esta tendencia firmas como Acne Studios, Moncler o Balenciaga. En Valencia, tiendas como Patos apuestan por texturas cálidad y cortes pensados para los primeros fríos.

Consejo: Sé valiente y combina un chaleco acolchado con un vestido largo o un jersey con grecas y unos vaqueros de corte recto.

Lencería bajo el abrigo

Ampliar Zoe Kravitz, en un desfile de Yves Saint Laurent, con vestido lencero bajo un abrigo de pelo. YVES SAINT LAURENT

¿Cómo no recordar el sujetador de Madonna en los 90? Sacar a pasear la ropa interior siempre tuvo un origen muy rebelde, más allá de las princesas de corsés renacentistas, a los que la mítica cantante pop dio la vuelta para darles un punto erótico y a la vez transgresor. Este 2025, la propuesta de las pasarelas es integrarla con un aire mucho más sobrio, incorporar vestidos lenceros y encajes a nuestro fondo de armario y combinarlos con abrigos largos y chaquetas masculinas para equilibrar su efecto. Las firmas que han apostado por la lencería en las tendencias de esta nueva temporada han sido Yves Saint Laurent y Balmain. En Valencia, la boutique Zoe apuesta por piezas atemporales de diseñadores internacionales y locales que equilibran delicadez y fuerza.

Consejo: un 'slip dress' con botas altas y abrigo largo permite aportar sofisticación sin estridencias.

El marrón y el ante, los neutros de 2025

Ampliar Prada rescata, de nuevo, el marrón. PRADA

Hasta que Prada lo rescató en los años 90, el marrón era prácticamente un color prohibido en los escaparates, y este 2025 regresa con una fuerza inusitada acompañado de un clásico de los 70, el ante, que se tiñe de tonos como el cacao, el camel o el cuero natural. Cómo no, ha sido Prada, pero también Tod's, quien lo ha vuelto a subir a las pasarelas. En Valencia, Caripen ha lanzado una colección de botas y botines en tonos marrón, mientras que B&Twins by Bañón recomienda el uso de marrones chocolate y camel en prendas clave de la temporada.

Consejo: mezcla varios tonos de marrón, atrévete también con diferentes texturas, que le darán riqueza y temporalidad al conjunto.