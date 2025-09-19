Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cómo retomar una rutina saludable en septiembre: cinco claves para volver a estar en forma

Incorporar varios hábitos en tu día a día hará que retomar una vida saludable sea mucho menos complicado

Tamara Villena

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:31

La vuelta a la rutina nunca es fácil y menos si vienes de unas vacaciones en las que has desconectado de todo, incluso de unos buenos hábitos de vida. Es normal relajarse también en cuanto a alimientación y deporte porque en vacaciones nuestros planes tienen a cambiar: más salidas, viajes, planes sociales... Todo eso suele traducirse en comidas y cenas fuera de casa y en poco tiempo para ir al gimnasio o realizar alguna actividad deportiva.

Está bien hacerlo, ya que es sano llevar una vida equilibrada en la que no seamos demasiado estrictos con la dieta ni con el deporte. De esta forma, evitaremos un efecto rebote que acabe dejándonos con sensación de culpabilidad y genere una mala relación con la comida. Lo importante es retomar unos buenos hábitos en cuanto sea posible, aunque sea poco a poco, en lugar de ir atrasando algo que termina haciéndose cada vez más cuesta arriba.

A la hora de volver a la rutina, hay varios puntos clave que ayudan a volver a estar en forma y que hacen que no sea tan complicado retomar una dieta sana o volver al gimnasio, dos puntos que ayudan a mejorar nuestra concentración, estado de ánimo y rendimiento laboral.

- Intenta comer siempre sobre la misma hora: mantener unos horarios de alimentación regulares ayuda a tu cuerpo a regular mejor el hambre y estabilizar el metabolismo, por lo que optimizarás la energía y evitarás la acumulación de calorías.

- Platos equilibrados y completos: llenar tus recetas de macronutrientes para elaborar platos lo más ricos nutricionalmente posible hará que tu cuerpo obtenga unos beneficios reales de tu dieta, en la que no deben proteínas, hidratos de carbono complejos y grasas saludables.

- Evita picos de azúcar: mantener unos niveles de glucosa cuida la salud del organismo y ayuda a evitar inflamación y antojos durante el día, por lo que te costará menos terminar recurriendo a opciones poco saludables.

- Bebe agua: la hidratación es muy importante para el funcionamiento de todo el organismo y mantener la ingesta diaria mejorará tu concentración y estado físico. Hay que tomar entre 1,5 y 2 litros al día.

- Planifica tus menús semanales: tener claro qué comer cada día te ayudará a no terminar recurriendo a opciones rápidas y con poco valor nutricional, además de ahorrar tiempo y dinero en el supermercado llenando la cesta de productos 'por si acaso'.

