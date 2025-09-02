Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Excesos tras el verano.
Excesos tras el verano. IStock

Cómo recuperar la figura después de las vacaciones: las cuatro claves de una experta

Es precisamente ahora, al retomar la rutina, cuando resulta ideal apostar por hábitos saludables que nos ayuden a activar el metabolismo y recuperar la silueta

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:25

Tras el verano, una época de desconexión y disfrute que suele traer consigo ciertos excesos en la alimentación, falta de ejercicio y cambios en los hábitos diarios, es habitual sentir que hemos perdido la forma. Es precisamente ahora, al retomar la rutina, cuando resulta ideal apostar por hábitos saludables que nos ayuden a activar el metabolismo y recuperar la silueta.

Con este objetivo, Myriam Yébenes, experta en belleza y medicina estética, comparte cuatro claves muy efectivas para conseguir resultados visibles, duraderos y sostenibles.

Consejos de Myriam Yébenes para recuperar la figura:

1 - Reorganiza tu alimentación: retoma una dieta equilibrada basada en verduras, frutas de temporada, proteínas de calidad y grasas saludables. Evita los ultraprocesados y apuesta por la cocina sencilla y ligera.

2- Hidratación constante:beber suficiente agua es fundamental para eliminar toxinas, favorecer la digestión y mejorar la apariencia de la piel. Myriam recomienda comenzar el día con un vaso de agua templada con limón para activar el organismo.

3- Movimiento diario: no hace falta pasar horas en el gimnasio. Integrar caminatas de 30 minutos, rutinas de fuerza de corta duración o entrenamientos funcionales ayuda a tonificar el cuerpo y recuperar la energía.

4- Descanso reparador y meditación: dormir entre 7 y 8 horas de calidad es clave para equilibrar las hormonas, favorecer la pérdida de grasa y regenerar piel y músculos. Myriam Yébenes considera la meditación un hábito esencial, ya que reduce el estrés y potencia los resultados físicos.

Con estas claves, recuerda que la vuelta de vacaciones no debe ser restrictiva, sino un camino hacia el bienestar integral, donde cuerpo y mente se alinean.

