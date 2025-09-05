La infusión para tomar en la vuelta a la rutina y ayudar a calmar la ansiedad, adelgazar y depurar toxinas Tiene propiedades relajantes, antioxidantes y antiinflamatorias, además de combatir la retención de líquido

Tamara Villena Valencia Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:15

Si hay un mes en el que la cosa se pone seria para llevar un estilo de vida más saludable es septiembre. Es la época por excelencia para volver a la rutina y a todo lo que eso conlleva: trabajo, gimnasio, y también una buena alimentación. No hace falta hacerlo de forma radical y ponerte a restringir calorías de la noche a la mañana, basta con comprar productos saludables con los que poder elaborar recetas realmente ricas a nivel nutricional.

Hacer la compra de forma consciente te ayudará a no terminar metiendo en la cesta productos de más u opciones poco saludables, por lo que es mejor ir con la lista hecha y optar por incorporar mucha fruta, verdura, legumbres y alimentos de calidad real a tu despensa. Otra buena opción para ahorrar y no excederte comprando ni desperdiciar comida, es elaborar un menú semanal con el que te quede claro qué ingredientes vas a necesitar cada día y cuándo comprarlos.

Incorporando pequeñas pautas como estas, siempre junto a la práctica regular de deporte, conseguirás notar progresivamente cómo tu cuerpo cambia por dentro y por fuera. Además, otra buena opción para ponerte en forma y recuperar la figura si te has excedido en vacaciones, es tomar infusiones entre horas que ayuden a controlar el hambre y mantener la hidratación.

Son muy fáciles de preparar y en cinco minutos puedes tenerlas listas para tomar, salvándote de recurrir a opciones menos saludables con las que picar algo. Además, hay un montón de ingredientes para hacerlas y cada uno cuenta con sus propios beneficios. Una de las que puedes probar es la infusión de pasiflora, muy útil para ayudar a controlar la ansiedad pero que es mejor evitar durante el embarazo o la lactancia.

Además de sus propiedades calmantes, la pasiflora es antiinflamatoria, por lo que inhibe la acción de algunas citoquinas, enzimas e histaminas que provocan la inflamación en el organismo. También es un ingrediente antioxidante gracias a su contenido en flavonoides, unos compuestos bioactivos que ayudan a reducir la inflamación en los vasos sanguíneos, mejorando la circulación sanguínea y reduciendo la presión arterial.

Tomar esta infusión antes de las comidas o entre horas te ayudará a controlar el apetito y no terminar picando o comiendo más de lo que realmente necesitas al sentarte a la mesa. Además, su función diurética ayuda a depurar toxinas y eliminar líquidos a través de la orina, reduciendo la retención y ayudando a deshinchar el cuerpo.

Para elaborarla, basta con poner a calentar una taza de agua junto a una bolsita de pasiflora, que puedes comprar en cualquier supermercario, herbolario o tienda especializada. Deja reposar unos minutos y lista para tomar en cualquier momento del día. Evitar añadirle azúcar o miel para endulzarla es recomendable si quieres reducir calorías de tu ingesta diaria.