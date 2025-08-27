Las personas que más adelgazan con el ayuno intermitente Es una práctica muy popular para bajar de peso, pero no tiene el mismo efecto en todos los tipos de cuerpo

Tamara Villena Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:26 Comenta Compartir

Adelgazar es uno de los objetivos nutricionales más perseguidos, y aunque hay muchas dietas y fórmulas para poner en práctica, no todo vale. Lo más recomendable siempre es hacerlo de la mano de un profesional que guie y monitorice nuestros avances, aunque también hay quien lo hace a su propio ritmo y cuidando muy bien su ingesta nutricional y ejercicio.

Una de las prácticas más populares para bajar de peso es el ayuno intermitente, un método que consiste en pasar unas horas sin ingerir comida o bebidas azucaradas y calóricas (por ejemplo, además de agua se puede beber agua, café o té si no añadimos leche ni edulcorantes) y mantener la ingesta de alimentos solo en una franja de horas muy concreta del día.

El objetivo del ayuno intermitente es favorecer la quema de grasa y cuidar la función metabólica, pero la realidad es que no funciona igual de bien en todos los cuerpos. Así lo indica una nueva investigación de la Universidad de la Columbia Británica (UBC Okanagan), en Canadá, que sugiere que el ayuno no tiene el mismo efecto en todos los tipos de cuerpo, y son diferentes en las personas con obesidad que en las delgadas.

El ayuno como parte de una dieta cetogénica (muy baja en carbohidratos) se está volviendo más popular, ya que las personas buscan quemar la grasa almacenada como fuente de combustible para obtener energía cuando sus cuerpos tienen pocos carbohidratos.

El doctor Hashim Islam, profesor adjunto en la Facultad de Ciencias de la Salud y el Ejercicio de la UBCO y en el Centro para la Prevención y el Manejo de Enfermedades Crónicas, dice que el ayuno y las comidas bajas en carbohidratos pueden beneficiar a muchas personas, pero los efectos pueden ser diferentes para las personas con obesidad.

«Estas tendencias dietéticas siguen ganando popularidad --reconoce--, pero nuestro estudio reveló que las personas con obesidad pueden responder al ayuno de forma diferente a las personas más delgadas, especialmente en la reacción de su sistema inmunitario».

La doctora Helena Neudorf, autora principal de estudio, publicado en 'iScience', señala que los científicos también valoran el ayuno porque hace que el cuerpo pase de quemar carbohidratos a quemar grasa mientras produce cetonas, y puede mejorar la salud al cambiar el metabolismo para fortalecer el sistema inmunológico y reducir la inflamación crónica, que está vinculada a muchas enfermedades.

«Sin embargo, queríamos descubrir si el ayuno afecta el metabolismo y el sistema inmunológico de manera diferente en las personas obesas en comparación con las delgadas», precisa.

El equipo de investigación sometió a personas con obesidad y a otras delgadas a un ayuno de 48 horas. Los participantes proporcionaron muestras de sangre antes, durante y después del ayuno para que los investigadores pudieran medir las hormonas, los metabolitos, la tasa metabólica, la inflamación y la actividad de los linfocitos T (glóbulos blancos que combaten las infecciones, pero también pueden causar inflamación crónica).

El estudio, dirigido por los grupos de investigación del doctor Islam y el profesor Jonathan Little en el Centro para la Prevención y el Manejo de Enfermedades Crónicas de la UBCO, descubrió que las personas con obesidad tenían más linfocitos T proinflamatorios y seguían produciendo señales inflamatorias, incluso después de un ayuno de 48 horas. Este mismo grupo también presentó un menor aumento de cetonas y niveles más bajos de reacciones químicas importantes relacionadas con la regulación inmunitaria, como la unión de cetonas a aminoácidos o proteínas.

«También descubrimos que las células inmunitarias de los participantes delgados se adaptaron al ayuno quemando más grasa. Esto no ocurrió en quienes padecían obesidad -afirma Neudorf-. En general, su transición hacia un estado antiinflamatorio más equilibrado fue más débil en este grupo en particular».