Ozempic bajará su precio a la mitad para algunos pacientes Novo Nordisk anuncia que EEUU ha probado un uso adicional para 'Wegovy' contra la hepatitis

El laboratorio danés Novo Nordisk se ha disparado en Bolsa tras anunciar una rebaja del precio para 'Ozempic' para algunos pacientes. La rebaja, de momento, se aplicará en Estados Unidos para los pacientes sin cobertura de seguro médico, de manera que pasarán a pagar 499 dólares por mes frente a los anteriores 1.000 dólares.

«Si bien Ozempic cuenta con una amplia cobertura en EE.UU., no olvidemos que algunos pacientes pagan de su bolsillo este medicamento vital. Creemos que si un solo paciente siente la necesidad de recurrir a alternativas de imitación potencialmente inseguras y no aprobadas, ya es demasiado», declaró Dave Moore, vicepresidente ejecutivo de operaciones en EE.UU. de Novo Nordisk.

Asimismo, la multinacional ha anunciado que, «por primera vez», 'Ozempic' estará disponible con entrega a domicilio a través de NovoCare, mientras que la oferta será también accesible través de Ozempic.com y NovoCare.com.

Este anuncio se produce días después de que la farmacéutica india Dr Reddy's Laboratories explicara que planea lanzar una versión más barata de Wegovy, el exitoso fármaco para bajar de peso de Novo Nordisk, y pretende hacerlo en 87 países el próximo año.

Los planes de lanzamiento de la versión genérica de semaglutida, que es el ingrediente activo de Wegovy y Ozempic llegan en un momento en que las compañías farmacéuticas están compitiendo para hacerse con una parte del mercado mundial de medicamentos contra la obesidad, que se espera que esté valorado en 150.000 millones de dólares a principios de la década de 2030.

Wegovy contra la hepatitis

Además, según ha comunicado la empresa danesa, la FDA ha aprobado una indicación adicional para 'Wegovy' para el tratamiento de la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica no cirrótica (MASH) en adultos con fibrosis hepática de moderada a avanzada.

La aprobación acelerada se basa en la primera parte del ensayo ESSENCE, en el que 'Wegovy' demostró una mejora estadísticamente significativa y superior de la fibrosis hepática sin empeoramiento de la esteatohepatitis, así como la resolución de la esteatohepatitis sin empeoramiento de la fibrosis hepática, en comparación con placebo.

«Wegovy se posiciona ahora de forma única como el primer y único tratamiento con GLP-1 aprobado para MASH, complementando la ya demostrada pérdida de peso, los beneficios cardiovasculares y la amplia evidencia relacionada con la semaglutida», afirmó Martin Holst Lange, vicepresidente ejecutivo, director científico y jefe de Investigación y Desarrollo de Novo Nordisk.

Las acciones de Novo Nordisk se anotaban antes del cierre una subida del 6,63%, después de haber llegado a revalorizarse hasta un 7,78% durante el día. No obstante, en lo que va de año, las acciones de la farmacéutica danesa acumulan una bajada de más del 45%.

