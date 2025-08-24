Los datos de las pastillas para adelgazar de Viking decepcionan y provocan un descomunal desplome en Bolsa Quienes probaron el medicamento perdieron un 12'2% con la dosis más alta; quienes tomaron un placebo adelgazaron un 10'9%

Viking Therapeutics anunció a mediados de agosto que su píldora experimental para bajar de peso ayudó a los pacientes a perder el 12,2 % de su peso corporal en un ensayo clínico de fase intermedia. Parala compañía era «un resultado positivo», según explicaban en un comunicado, pero fue un dato que no llenó las expectativas de Wall Street y el descontento provocó un castigo a la empresa farmacéutica que se tradujo en una caída del 41 % en sus acciones, explica Reuters.

En el estudio con 280 adultos obesos y con sobrepeso (con un peso corporal medio entre 98 y 105 kilos), quienes recibieron la dosis más alta de 120 miligramos del fármaco de Viking, VK2735, perdieron un promedio del 12,2 % de su peso corporal durante 13 semanas, frente al 10,9 % de quienes recibieron un placebo. Quienes terminaron el proceso perdieron, de media, entre 5'2 y 9'1 kilos. Sin embargo, algunos expertos esperaban que la pérdida rondara el 15%.

Tasa de rechazo y malestar gastrointestinal

Y hubo un dato más preocupante aún: entre un 20 y un 38% de quienes empezaron el tratamiento no lo terminaron, lo que se considera una alta tasa de rechazo y de malestar gastrointestinal, y hasta un 55% sufrió naúseas, según los datos publicados por Viking.

Sin embargo, la exposición pública por parte de la farmacéutica fue otra. «Nos complace anunciar los resultados clave del estudio de fase 2 del comprimido oral de administración diaria de VK2735», declaró Brian Lian, Ph.D., director ejecutivo de Viking. «Al igual que en estudios anteriores, observamos una clara respuesta a la dosis y una pérdida de peso impresionante a lo largo del período de tratamiento de 13 semanas. La naturaleza progresiva de las curvas de pérdida de peso sugiere la posibilidad de una mayor mejora con períodos de dosificación más prolongados», destacaba.

La compañía biofarmacéutica centrada en el desarrollo de nuevas terapias para trastornos metabólicos y endocrinos había realizado un ensayo clinico de fase 2 de la formulación en comprimidos orales de VK2735, su agonista dual de los receptores del péptido similar al glucagón 1 (GLP-1) y del polipeptido insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIP)

VK2735 se está desarrollando en formulaciones orales y subcutáneas para el posible tratamiento de diversos trastornos metabólicos, como la obesidad. El ensayo de fase 2 VENTURE-Oral Dosing «logró con éxito sus criterios de valoración primarios y secundarios, y los pacientes que recibieron VK2735 demostraron reducciones estadisticamente significativas del peso corporal en comparación con placebo», explicaban.

Además, «el estudio demostró que el tratamiento con VK2735 es seguro y bien tolerado durante 13 semanas de dosificación diaria y que la mayoría de los eventos adversos emergentes del tratamiento (EAET) se clasificaron como leves o moderados», continuaban.

El estudio

Los participantes que recibieron dosis diarias únicas de la formulación oral en comprimidos de VK2735 demostraron reducciones estadísticamente significativas en el peso corporal medio después de 13 semanas, que variaron hasta un 12,2% desde el valor inicial. Los participantes que recibieron VK2735 también demostraron reducciones estadísticamente significativas en el peso corporal medio en relación con el placebo, que variaron hasta un 10,9%. Las reducciones en el peso corporal fueron progresivas en todas las dosis a lo largo del estudio, sin que se observara una meseta en la pérdida de peso a las 13 semanas.

Se observaron diferencias estadísticamente significativas en comparación con el valor inicial y el placebo para todas las dosis >15 mg a partir de la semana 1 y continuando durante el periodo de tratamiento de 13 semanas. Todas las dosis de Vk * 2735 > 15 mg también demostraron diferencias estadísticamente significativas en relación con el placebo en el criterio de valoración secundario clave que evalúa la proporción de sujetos que demuestran al menos un 5% y un 10% de pérdida de peso. Hasta el 97% de los sujetos en los grupos de tratamiento con VK2735 lograron una pérdidalde peso 25%, en comparación con el 10% para el placebo, y hasta el 80% de los sujetos en los grupos de tratamiento con VK2735 lograron una pérdida de peso ≥10%, en comparación con el 5% para el placebo.

El ensayo de dosificación oral de fase 2 VENTURE fue un estudio multicéntrico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, diseñado para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la eficacia de VK2735 en la pérdida de peso, administrado en comprimidos orales una vez al dia durante 13 semanas. El ensayo incluyó a 280 adultos obesos (IMC 230 kg/m²) o con sobrepeso (IMC 227 kg/m²) con al menos una comorbilidad relacionada con el peso. Los pacientes fueron aleatorizados de forma uniforme a uno de seis grupos de dosificación o placebo. El criterio de valoración principal del estudio fue el cambio porcentual en el peso corporal con respecto al valor inicial tras 13 semanas de tratamiento, mientras que los criterios de valoración secundarios y exploratorios evaluaron diversas medidas adicionales de seguridad y eficacia.