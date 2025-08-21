La bebida para tomar fría que ayuda a deshinchar el vientre y desinflamar Es una infusión perfecta para refrescarte en verano e hidratar el cuerpo sin aumentar calorías

Tamara Villena Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 00:16

El verano es la época del año en la que solemos ser más flexibles con la alimentación, ya que aumenta el tiempo libre y con él las salidas de ocio y las comidas fuera de casa. Es bueno aprovechar para disfrutar y no ceñirse a una dieta demasiado estricta que pueda derivar en atracones o en un efecto rebote. Lo que sí es recomendable es tratar de mantener ciertas pautas para que la vuelta a la rutina no se haga demasiado cuesta arriba y no descuidemos del todo nuestra salud.

Una de las claves para tener una buena salud en verano es mantener la hidratación y tomar ingredientes ligeros, como fruta, verdura y cereales integrales. Para combinar ambas pautas, no hay nada mejor que optar por los batidos o las infusiones frías. Puedes hacerlas tú mismo en casa en pocos minutos y son perfectas para depurar el cuerpo y favorecer la orina.

Hay muchas opciones disponibles en el mercado y puedes elaborarlas con ingredientes que se encuentran en cualquier supermercado a muy buen precio. Resultan mucho más saludables para la salud que algunos refrescos, que pueden estar cargados de azúcares o conservantes, y son perfectas para tomar en cualquier momento del día sin miedo a las calorías (siempre que no las edulcores demasiado con azúcar o miel).

Una de las que puedes probar es la infusión fría de manzanilla y canela, una combinación digestiva y antiinflamatoria que te resultará especialmente beneficiosa si padeces de molestias e hinchazón tras las comidas. Esta bebida ayuda a aliviar la pesadez estomacal y la inflamación que en ocasiones se produce después de comer, por lo que contribuye a evitar el dolor que la distensión abdominal puede generar y mantiene un vientre más plano.

La canela es conocida por sus propiedades antioxidantes, así como por su gran capacidad para mejorar las defensas del organismo. Esto, junto con olas propiedades antioxidantes también de la manzana, convierte esta bebida en una buena fórmula para mantener alejados refriados y virus, además de para combatir el envejecimiento y las enfermedades cardiovasculares.

Sus beneficios no quedan ahí porque esta bebida también ayuda a estimular el tránsito intestinal y combatir el estreñimiento, así como a hidratar el organismo y aportar flexibilidad y luminosidad a la piel. Al estar hecha a base de agua también es un buen aliado para combatir la retención de líquido, ya que al favorecer la orina se drena el exceso que el cuerpo suele acumular en zonas como el abdomen o las piernas, que en ocasiones acentúa la piel de naranja.

Para preparar esta infusión, basta con poner a calentar 250 ml de agua junto a una rama de canela y una manzana troceada, también con la piel, para que emulsionen sus propiedades. Espera a fuego lento hasta que llegue a ebullición y después retira, filtra y espera a que se enfríe. Puedes tomarla con hielo o dejarla en la nevera para tomar durante el día.