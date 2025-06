La mejor dieta para evitar los suplementos alimenticios La suplementación es una tendencia al alza en la que no sería necesario invertir demasiado siempre que se siga una determinada alimentación

Tamara Villena Valencia Viernes, 27 de junio 2025, 23:47

El auge de un estilo de vida saludable ha llevado a que cada vez más personas se preocupen por mantener una ingesta nutricional completa en la que no falte de nada: macronutrientes como los carbohidratos, proteínas y grasas; micronutrientes como vitaminas y minerales, y prestando especial atención también a la hidratación. Una correcta alimentación, junto a deporte regular, es esencial para el correcto funcionamiento deñ organismo y para tener buena salud física y mental.

No obstante, un ritmo de vida cada vez más frenético y las horas de trabajo, nos dejan poco tiempo para planificar nuestras comidas y terminamos haciéndolas rápido y, en muchas ocasiones, sin pensar si realmente están o no bien compensadas a nivel nutricional. De ahí que en las analíticas pueda reflejarse la falta de algún que otro nutriente y sean muchos quienes recurran a suplementos alimenticios para completar su dieta.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los suplementos no sustituyen la ingesta de ciertos alimentos y que, de hecho, no serían estrictamente necesarios si se mantiene una buena alimentación. De hecho, los expertos apuntan a que, si se sigue una dieta flexitariana «completa y equilibrada», se puede evitar la necesidad de usar suplementos alimentarios. Y es que, en un patrón como el mediterráneo, basado mayoritariamente en plantas, pero sin renunciar a los productos de origen animal, es «suficiente» para obtener todos los nutrientes necesarios, tal y como ha explicado durante una entrevista con Europa Press la gerente sénior de Ciencia e Innovación Global de Danone, Mariana Rocha.

«Creemos firmemente en una dieta equilibrada como el mejor enfoque. Siempre que se mantenga la proporción de todos los grupos de alimentos en la dieta, incluyendo frutas y verduras, cereales integrales y otros productos, normalmente no se echa en falta nada (...) Con una dieta completa y equilibrada, no se necesitarían suplementos. Ya se obtendría todo de los alimentos, porque estos ya cubren las necesidades y carencias de la población», ha afirmado Rocha.

Sin embargo, ha reconocido que en la actualidad existen alimentos que no cuentan con todos los nutrientes necesarios y que además existen «especificidades» para cada tipo de subpoblación. La experta también señalaba que suplementos como la creatina, que hasta ahora se usaba para personas que practican mucho deporte, puede tener beneficios para un tipo de población más amplia.

Otro aspecto muy importante que detallaba Rocha, y que explica en parte a qué se debe este auge por la suplementación, es que los países occidentales están cada vez más experimentando un aumento del abandono de este tipo de dietas en favor del consumo de alimentos procesados, con un alto contenido en azúcar, grasas saturadas y aditivos, que se relacionan con numerosos problemas de salud, como la diabetes tipo 2 o la obesidad, así como sus comorbilidades asociadas. La especialista ha achacado esta situación al «ajetreado» estilo de vida actual, en el que las personas buscan tener la «mayor comodidad posible» y tener comida disponible «en cualquier lugar», sin importar su composición.

Por otro lado, Rocha ha hecho especial hincapié en que el enfoque flexitariano no trata de prohibir nada en la dieta, sino de basar el 75% de la dieta en productos de origen vegetal, y el 25% restante en aquellos de origen animal. «Esto no significa que esta parte de los alimentos de origen animal deba ser solo huevos, solo pescado, solo carne roja, ni siquiera solo lácteos. Se trata de diversificación (...) una mayor proporción de alimentos de origen vegetal, en comparación con los de origen animal, será más beneficiosa. Sin embargo, no existe ningún grupo de alimentos prohibido en un enfoque flexitariano», ha subrayado la especialista.