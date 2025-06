Qué carne hay que comer con el colesterol alto

Tamara Villena Valencia Jueves, 12 de junio 2025, 01:17 Comenta Compartir

SI te ha salido el colesterol alto en los análisis, vas a tener que revisar bien tu alimentación sí o sí. Aunque este problema de salud puede darse por causas hormonales e incluso puede afectar el factor genético, la realidad es que la dieta influye -y mucho- en los niveles LDL en el organismo. No hacer ejercicio físico también empeora la situación, al igual que fumar o el consumo habitual de bebidas alcohólicas.

Tener el colesterol algo no es algo que se deba pasar por alto, es crucial para evitar riesgos para la salud como un infarto o un accidente cerebrovascular, ya que esta sustancia estrecha las arterias al instalarse en sus paredes e impedir que el torrente sanguíneo pueda circular correctamente. Como no hay forma de detectarlo más allá de una analítica de sangre, es fundamental no saltarse las revisiones médicas anuales para poder ponerle freno cuanto antes al problema.

Después, a la hora de revisar tu alimentación para reducir el colesterol, no basta con contar calorías ni hay que centrarse en no pasarse de una determinada ingesta calórica. Además de controlar el peso y las porciones para que el cuerpo no termine almacenando grasa de más, es importante poner en foco en de dónde vienen esas calorías y el tipo de alimentos que ingieres.

Si algo no puede faltar en la dieta de las personas con colesterol alto es la fibra, presente en cereales integrales, fruta y verduras. Es esencial incorporarla en buenas cantidades porque ayuda a expulsar el colesterol malo del cuerpo y que no se llegue a absorver. Además, la fibra es muy saciante y hará que tengas menos hambre durante el día, lo que se traducirá en menos calorías y por lo tanto menos grasa acumulada.

Tampoco pueden dejarse de lado los alimentos ricos en omega 3, como el pescado azul, el aceite de oliva, los frutos secos o los aguacates, que son un 'must' en una dieta para bajar el colesterol. Otro de los aliados que ayudan a reducir los niveles LDL son las proteínas, por lo que la ingesta de carne tampoco puede faltar, aunque no vale cualquiera.

Hay algunos tipos de carne que conviene dejar fuera de la dieta o reducir al máximo su consumo ya que aportan grasas saturadas que no son nada recomendables para cuidar el sistema cardiovascular. Entre ellas están los embutidos y las carnes rojas, así como vísceras y carnes grasas. Es decir, hay que evitar el cordero, la ternera, el hígado, los sesos, el pato, el cerdo, chorizo o salchichón, entre otras.

La mejor carne para personas con colesterol alto son la de poll, pavo, conejo, o ternera magra. Recuerda que además, siempre hay que intentar hacerlas con métodos de cocción saludables como al horno, a la plancha, a la parrilla o al vapor.