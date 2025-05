Las cuatro claves para bajar el colesterol malo

Tamara Villena Valencia Jueves, 22 de mayo 2025, 00:31 Comenta Compartir

Tener el colesterol alto es un diagnóstico que escuchan muchos ciudadanos en España al acudir al médico para comprobar los resultados de sus análisis. Es un problema de salud que no presenta síntomas y que, por lo tanto, suele sorprender cuando el especialista nos confirma que nuestros niveles LDL (colesterol malo) son más elevados de lo recomendable. Es algo que se diagnostica, casi prácticamente, mediante una analítica de sangre, por lo que no conviene saltarse las revisiones médicas anuales para detectar cuanto antes si lo padeces o no.

El colesterol «está presente en todas las células del cuerpo humano necesaria para el normal funcionamiento del organismo», detallan desde la Fundación Española del Corazón, por lo que no hay que demonizar su presencia en nuestros análisis siempre que nuestros niveles sean los correctos. De ahí que sea importante también consumir alimentos ricos en colesterol bueno (HDL), como pueden ser los frutos secos o el aceite de oliva, ya que ayudan a controlar la presencia del malo o LDL. «La mayor parte del colesterol se produce en el hígado, aunque también se obtiene a través de algunos alimentos», puntualizan desde la organización.

Para una persona sin otros factores de riesgo cardiovascular, lo habitual es tener el colesterol a menos de 200 mg/dl, se consideran niveles altos de esta sustancia los superiores a 240 mg/dl.

Tener el colesterol elevado puede derivar en riesgos importantes para la salud, ya que la placa se acumula en las arterias y dificulta el flujo sanguíneo, aumentando la probabilidad de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular.

Para evitar tener el nivel de colesterol alto, desde la Fundación Española del Corazón recomiendan mantener una alimentación equilibrada y evitar las grasas saturadas. Además, seguir una dieta mediterránea es lo más conveniente porque su aporte de grasas viene de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados presentes en el pescado y los aceites de oliva y de semillas. «También es importante el consumo de vegetales, legumbres, cereales, hortalizas y frutas», aconsejan.

La fundación deja claro que para cuidar y mantener unos niveles de colesterol estables, es esencial poner en práctica cuatro claves para una buena salud cardiovascular:

- Moderar el tamaño de las porciones: consumir la cantidad que realmente necesitas ayudará a que tu cuerpo consuma las calorías óptimas y no termine acumulando kilos y grasa de más, por lo que revisar si tus raciones son demasiado grandes te ayudará a cuidar tus arterias.

- Evitar los alimentos con grasas trans: las grasas trans son el principal enemigo de la salud cardiovascular y son una de las grandes culpables del desarrollo de colesterol, así que decirles adiós a tu dieta o reducirlas al máximo resulta esencial. Están presentes en la comida precocinada o rápida, así como en algunos fritos y horneados.

- Limitar el consumo de alcohol: el consumo excesivo de estas bebidas puede subir el colesterol en sangre, por lo que tomarlas de forma muy puntual es la mejor forma de cuidar tus arterias.

- Reducir el consumo de alimentos con grasas saturadas: es importante para evitar también este tipo de grasas, presentes en algunos ingredientes como mantequilla o las carnes rojas, que también complica el paso del torrente sanguíneo.