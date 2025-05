Las claves para reducir el riesgo de muerte un 75%, según un experto de Harvard El especialista insiste en eliminar los alimentos ultraprocesados de la dieta y no picar entre horas

Clara Alfonso Martes, 13 de mayo 2025, 01:12 Comenta Compartir

En las últimas décadas, el interés por la longevidad ha dejado de ser cosa de laboratorios y grandes instituciones científicas para convertirse en una inquietud común. Vivimos más, pero no siempre mejor. A medida que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 o los ictus se convierten en los grandes males de los países desarrollados, la verdadera pregunta parece ser: ¿cómo llegar a los 90 o 100 años con buena salud física y mental? Y, sobre todo, ¿es posible lograrlo sin recurrir a tratamientos médicos complejos o terapias inalcanzables?

Mientras la ciencia avanza en busca de nuevas soluciones, algunos investigadores del envejecimiento han comenzado a mirar en otra dirección: preguntar directamente a quienes ya han superado el siglo de vida. Uno de ellos es John Scharffenberg, médico y nutricionista formado en Harvard, que a sus 102 años sigue conduciendo a diario su Toyota Prius rojo y compartiendo su receta personal para vivir más… y mejor.

Este centenario doctor estadounidense ha concedido en los últimos años entrevistas y charlas donde resume lo que considera las claves de su longevidad. Alejado de las soluciones milagrosas, Scharffenberg aboga por lo que siempre ha estado al alcance de cualquiera: hábitos de vida saludables, alimentación basada en vegetales, y mucha coherencia.

En concreto, insiste en eliminar los alimentos ultraprocesados de la dieta y no picar entre horas. Solo desayuno, comida y cena. Y si hay un plato que para él representa un seguro de vida, son las ensaladas. Eso sí, no cualquiera: nada de aderezos industriales ni carnes procesadas. «Descubrí que las personas que comen ensaladas todos los días muestran una gran caída en su riesgo de morir», explica Scharffenberg al canal de YouTube 'Viva Longevity'. «Si tienen algún alimento que contenga vitamina A y vitamina C en él pueden reducir tres cuartos las tasas de mortalidad. Así que empecé a tomar ensaladas verdes», añade.

«La cantidad segura de consumo es cero»

Vegetariano desde siempre, Scharffenberg asegura que una dieta bien planteada basada en plantas puede tener efectos comparables —o incluso superiores— a muchos tratamientos médicos convencionales. «Estoy emocionado de lo que podemos hacer. Podemos reducir el riesgo de ataque cardíaco en un 80%, el de un primer ictus en un 80%, el riesgo de diabetes en un 88% sólo con hábitos de vida. ¡Nada de pastillas, ni medicina!», asegura en otra ponencia.

Según el veterano doctor, hay siete factores clave que debemos evitar si queremos vivir más y con salud. El primero es el consumo de tabaco y el segundo, el de alcohol, al que dedica especial atención: «La cantidad segura de consumo es cero», afirma, cuestionando el mito de que beber con moderación no supone riesgos.

La falta de ejercicio físico es otro gran enemigo de la longevidad, especialmente entre los 40 y los 70 años. Y aquí Scharffenberg lanza una reflexión que pone patas arriba ciertas creencias: «Una persona con obesidad que hace deporte tiene menos riesgo de mortalidad que una delgada sedentaria».

Comer demasiada carne y azúcar, abusar de las grasas saturadas, tener el colesterol alto o padecer hipertensión son los otros elementos que este médico señala como determinantes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Temas

salud