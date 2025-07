El alimento saciante que ayuda a prevenir el envejecimiento, reducir el colesterol y optimizar la quema de grasas

Este fruto nativo del sur de India tiene un alto contenido en vitamina C y taninos

En el ecuador de julio es habitual que muchos nos dediquemos a disfrutar del período estival en su máximo esplendor. Una época de descanso, ocio y excesos. La mala noticia es que la recta final del verano suele venir acompañada de la pérdida de peso o, al menos, de la búsqueda de esos hábitos saludables olvidados durante estas fechas. Para eliminar los excesos es habitual recurrir al consumo de superalimentos e infusiones, dos productos que destacan por las múltiples propiedades y beneficios que su consumo puede reportar al organismo.

No obstante, los también conocidos como 'superfoods' no son la panacea a todos los problemas y los expertos siempre intentan recalcar que las dietas milagro no existen y la clave reside en la constancia y un estilo de vida saludable. De ahí que la realización de ejercicio físico de manera frecuente sea casi una obligación para tener una salud de hierro. Además, a esto hay que sumarle una dieta sana y equilibrada repleta de ingredientes naturales, evitando consumir grasa o bollería industrial.

En este sentido, si se quiere perder peso es necesario establecer unas pautas alimentarias y seguir las indicaciones de un profesional que nos controle el deficit calórico de cada uno de nosotros.

Respecto a los superalimentos, su punto a favor es la gran variedad que hay, por lo que pueden adaptarse a diferentes dietas. Además, la mayoría de ellos se pueden conseguir en supermercados o herboristerías próximas, por lo que su compra es relativamente sencilla.

Por otro lado, cabe recordar que hay 'superfoods' muy conocidos aunque hay otros mucho más exóticos como es el caso del tamarindo o garcinia, un fruto proveniente del sur de la India y probablemente de Indonesia y Malasia, que también se cultiva en otros países del sudeste asiático y África.

Precisamente a partir del árbol que lleva el mismo nombre, se obtiene este fruto del que se aprovecha su pulpa madura. El fruto es de color verde o amarillento, corteza gruesa y dura, que por fuera se parece a una pequeña calabaza. La pulpa, dividida en gajos, contiene numerosas semillas en su parte central. Mientras que la corteza se usa como condimento en polvo en la cocina de la India.

Entre las propiedades del tamarindo, cuyo nombre científico es Tamarindus, contiene lactonas hidroxicítricas, ácido hidroxicítrico, antocianósidos, mucílagos, taninos y vitamina C. El ácido hidroxicítrico tiene la capacidad de bloquear de forma parcial la síntesis de los ácidos grasos, inhibiendo los niveles de citrato liasa del cuerpo. Los beneficios de este ácido no quedan aquí, puesto que también reduce la presencia de grasas, en forma de colesterol LDL, el conocido como colesterol malo.

Además, el tamarindo es una fruta que aporta sensación de saciedad y plenitud gástrica y reduce la transformación de los azúcares en grasas gracias, entre otras cosas, a las vitaminas C y A y los micronutrientes que contiene esenciales para estimular y fortalecer las células de defensa del cuerpo, lo que ayuda a prevenir y recuperar más rapidamente de enfermedades como la gripe o el resfriado.

Otros beneficios de este fruto:

- Aumenta la neoglucogénesis hepática

- Disminuye la acumulación de ácidos grasos en el tejido adiposo.

- Se cree también que el ácido hidroxicítrico podría reducir los niveles de serotonina en el cerebro, lo que llevaría emparejado una menor necesidad comer.

Por todo ello, al tamarindo se le atribuyen propiedades adelgazantes, saciantes, antibacterianas, vasoprotectoras, antioxidantes, antiparasitarias y astringentes.

Cómo consumirlo

Las vainas del tamarindo al madurar se convierten en una pasta pegajosa, que se puede comer cruda o usar como condimento en salsas, sopas, salsas, curry e incluso para dulces. Además de la pulpa, las flores y las hojas también se pueden consumir como verdura.

También se puede encontrar el tamarindo en forma de cápsulas, con densidades entre los 350 y los 800 mg. Según el caso, se recomienda tomar una o dos cápsulas antes de las dos comidas principales. Aunque siempre hay que consultar a un experto nutricional y al médico antes de su consumo.

Otra posibilidad es el uso de la corteza en polvo, que se utiliza como digestivo y astringente.

Recuerda que esta es información general y bajo ningún concepto sustituye el consejo de un profesional.

