La costumbre a la hora de comer que más engorda y perjudica a la salud

Tamara Villena Valencia Domingo, 20 de abril 2025, 01:13 Comenta Compartir

Las costumbres a la hora de comer marcan la diferencia en tu cuerpo y por ello es importante identificar cuáles tienen un impacto positivo y cuáles impiden que notes realmente resultados ante la báscula. Saber cómo elaborar una dieta nutritiva y equilibrada es fundamental para comer de forma saludable y que a tus platos no les falte de nada. Una buena forma de cuidar lo que comes es preparar un menú semanal en el que tengas claro qué comprar y qué preparar cada día para no terminar recurriendo a opciones precocinadas y llenas de conservantes.

Y es que las prisas y la mala previsión son dos grandes enemigos a la hora de cuidar tus platos, especialmente con el frenético ritmo de vida actual, que no nos deja mucho margen para preparar comidas en el día a día. Y eso se nota. Según los datos del último análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los españoles comen peor que hace diez años por una preocupante y «excesiva ingesta» de platos preparados ricos en sal, azúcar o grasas saturadas, superando su consumo un 90% de la frecuencia aconsejable.

El organismo ha realizado un análisis a partir de la evolución del Panel de consumo de alimentos publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, descubriendo un aumento del consumo de platos preparados ultraprocesados como pizzas, empanadillas o croquetas, además del incremento del 140% del consumo recomendado de grasas untables, como la margarina o la mantequilla.

Por lo que respecta a refrescos, zumos y otras bebidas envasadas como la cerveza sin alcohol, así como en la carne roja, su consumo ha aumentado un 240% por encima de lo recomendado. Otros grupos que son consumidos «en exceso» son las carnes preparadas, como los embutidos o las salchichas, que se ha visto incrementado en un 149%.

Entre otros alimentos que son consumidos en exceso se encuentran las bebidas alcohólicas (un 51% más de lo recomendado), los dulces (un 71% más) y la sal (un 75% más).

Pero además de incrementar el consumo en alimentos poco recomendables, la dieta actual de muchos españoles también peca de una menor ingesta de otros muy nutritivos y buenos para la salud, como el aceite de oliva, que es consumido un 43% menos de lo recomendado. Lo mismo ocurre con las leches fermentadas (72% menos), los panes integrales (94% menos), los quesos (47% menos), los frutos secos (67% menos), las hortalizas frescas (55% menos), los huevos (62% menos), las legumbres (87% menos), la pasta (62% menos), el arroz (66% menos), o el pescado (64% menos).

Todos estos hábitos, además de suponer un aumento de peso, están relacionados con la prevalencia de enfermedades como la hipertensión arterial o la diabetes, según datos del Ministerio de Sanidad.

Recuperar los hábitos de una dieta mediterránea

«Lo que comemos afecta significativamente a la salud y a la calidad de vida. De ahí la importancia de cambiar algunos de los actuales hábitos alimentarios para recuperar alimentos habituales de la dieta mediterránea y que han estado muy presentes en nuestras cocinas hasta hace poco tiempo», ha señalado la OCU.

Por todo ello, ha recomendado un consumo diario de verduras y hortalizas frescas, fruta fresca de temporada, frutos secos, lácteos no azucarados, pan integral en vez de pan común y aceite de oliva, sustituyendo a la mantequilla o la margarina.

La organización también ha recomendado «recuperar» el consumo de legumbres, arroz, pasta, huevos, pollo y pescado, frente a la carne roja, varias veces por semana.

Del mismo modo, ha instado a limitar el consumo las bebidas ricas en azúcares o edulcorantes, como los refrescos, los zumos o la cerveza sin alcohol, así como a tratar de encontrar tiempo para cocinar en casa, evitando «en la medida de lo posible» los platos preparados ultraprocesados ricos en sal, azúcar, grasas saturadas y aditivos.

Por último, la OCU ha aconsejado consultar su aplicación OCU Market para conocer la valoración de la Escala Saludable de OCU sobre alimentos envasados, que incluye Nutriscore, el nivel de grasas saturadas, azúcares, sal y los aditivos presentes; además de permitir encontrar los comercios más baratos de la zona.