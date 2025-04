El alimento rico en colágeno que reduce el azúcar en sangre y aumenta las defensas

A. Pedroche Lunes, 14 de abril 2025, 00:52 Comenta Compartir

Para llevar una vida saludable hay que ciudar la alimentación. Es un aspecto fundamental. No sólo afecta a nuestro estado físico, también al anímico. Lo idel es llevar una dieta equilibrada. La base debe estar compuesta por verduras y frutas. Al menos debemos tomar cinco piezas al día. Después, hay que tomar legumbres casi a diaro. Del mismo modo con los lácteos y cereales. El consumo de carne y pescado debe repartise durante la semana, no tiene que ser diario. Pero si la carne es roja no es recomendable tomarla más de una vez por semana. Estas pautas son de la Fundación Española del Corazón (FEC). Sólo hay que seguirlas para conseguir una correcta alimentación.

Sin embargo, es posible incluir en nuestra dieta algunos alimentos concretos que nos aporten beneficios que necesitamos. Son conocidos popularmente como superalimentos. No tienes superpoderes ni son milagrosos. Simplemente es un nombre que se les da porque tienen distintas propiedades muy buenas para nuestro organismo.

Uno de ellos es una planta que crece en algunas zonas de Extremo Oriente y Norteamérica. Es muy conocida por sus propiedades medicinales. Tanto es así que está presente en varios fármacos naturales y algunos complementos multivitamínicos. Se trata del ginseng. Hay quien lo confunde con el jengibre, pero no es lo mismo. La principal diferencia es que el jengibre se utiliza con más frecuencia en la cocina, mientras que el ginseng es un ingrediente herbal.

Estos son algunos de los cambios que notarás en tu vida si comienzas a tomar esta planta de manera recurrente:

1 Mejora de las defensas

El ginseng se empea para combatir catarros y procesos gripales gracias a la protección que realiza del sistema inmunológico frente a bacterias externas. Asimismo, también fortalece el sistema cardiovascular y reduce la tensión arterial.

2 Correctos niveles de azúcar en sangre

Esta planta también ayuda a tratar la diabetes al aumentar la producción de insulina.

3 Mejora en la calidad del sueño

Ayuda a conciliar el sueño, a permanecer dormido y a despertarse descansado.

4 La piel más joven

El ginseng se añade cada vez más a los productos cosméticos y para la piel, y se promueve su uso como antienvejecimiento. Se cree que puede aumentar la elasticidad de la piel al contribuir a la producción de colágeno, protegiéndola así de las líneas y arrugas que aparecen naturalmente con el envejecimiento.

Peligros de tomar demasiado ginseng

Estos son algunos efectos secundarios de tomar cantidades demasiado altas de ginseng:

- Dolores de cabeza

- Insomnio

- Náuseas

- Hipertensión arterial

- Diarrea

- Ansiedad

Cómo tomar

El ginseng no es una vitamina que se encuentre de forma natural en los alimentos. Es una planta independiente y puede tomarse sola. Se puede consumir cruda o cocinarla al vapor y añadirla a infinidad de platos. De hecho, es una guarnición muy popular en Corea del Sur.

