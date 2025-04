El alimento ideal para combatir la acidez de estómago, que regula el colesterol y ayuda a prevenir el envejecimiento

D. Merino Sábado, 5 de abril 2025, 01:31 Comenta Compartir

Los superalimentos y las infusiones continúan siendo uno de los recursos más habituales a la hora de eliminar los kilos de más tras un período de excesos. No en balde, los también denominados 'superfoods' reportan al organismo múltiples beneficios y propiedades con su consumo.

No obstante, también es recomendable realizar ejercicio físico de manera frecuente y tener claro que los superalimentos no son la panacea a todos los problemas. De ahí que los expertos siempre recuerden que las dietas milagro no existen y la clave está en seguir un menú sano y equilibrado que nos permita mantener una salud de hierro.

Respecto al ámbito de los superalimentos, los hay de diferentes tipos y formas. Además, una de sus grandes ventajas es que pueden conseguir de manera rápida y sencila en tiendas especializadas o el supermercado de barrio más cercano. Uno de esos alimentos que no deberían faltar en la despensa de ningún hogar es el kuzu. Se trata de una planta con flores perteneciente a la familia Fabaceae, originaria de Japón y del sur de China.

Es a partir de la raíz desecada y molida de esta planta que se obtiene un polvo blanco, utilizado hoy en día por sus propiedades nutricionales ya que contiene las principales sustancias activas en comparación con otras partes de la planta como las hojas o las flores.

1 Reduce el colesterol

Entre los nutrientes que aporta el kuzu destacan los hidratos de carbono, aunque también contiene fibra y minerales. Es rico en componentes fitoquímicos de gran calidad, como flavonoides, saponinas, isoflavonas, cumarinas y daidzeína, los responsables de sus propiedades medicinales.

Todos estos componentes hacen que una de sus principales propiedades sea la dilatación de las arterias y venas, de modo que la sangre circule más libre. Además, baja el nivel de triglicéridos y el colesterol LDL en el plasma sanguíneo.

2 Combate la acidez de estómago

El consumo de esta raíz ayuda a neutralizar la acidez de estómago y a mantener un pH adecuado en la sangre. Además, promueve las bacterias digestivas beneficiosas y desinflama el intestino. Todo ello gracias, en parte, por su contenido en isoflavonas (puerarin y daizdeina).

3 Previene el envejecimiento

Su contenido en antioxidantes ayuda a combatir el estrés oxidativo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. También se considera al kuzu un aliado para la salud cardiovascular y la gestión de la inflamación.

Cómo tomarlo

La raíz del kuzu se muele y la harina obtenida se lava con agua fría hasta que sale transparente. Después se seca y se deja reposar durante varias semanas.

En la cocina se usa para espesar sopas o salsas. Es un espesante sin gluten que no modifica el sabor de la receta y puede sustituir a harinas refinadas como la maicena. Unos 5 gramos de kuzu equivalen a 15 gramos de maicena y solo aportan 17 calorías. Para utilizarlo como espesante:

Se disuelve en frío.

Se añade a la cocción con el resto de ingredientes.

Se remueve de vez en cuando hasta que espese.

El kuzu también se puede espolvorear sobre pasteles o añadirlo al relleno de tartas, así como a pudings, helados y flanes.

Recuerda que esta es información general y bajo ningún concepto sustituye el consejo de un profesional.

Temas

Consumo