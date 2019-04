El primer programa de Los Lobos en Boom: un momento histórico Aspecto de Los Lobos en su primer programa. / Antena 3 Llegaron en mayo de 2017 y destronaron a un equipo que llevaba 7 programas consecutivos ganados LAS PROVINCIAS Miércoles, 10 abril 2019, 17:07

Los Lobos de Boom han batido todos los récords en un concurso televisivo en España y a estas alturas, tras 400 programas y más de 2.000.000 de euros acumulados (el bote ya está en 3.835.000 €), pocos se acordarán de cómo fue su estreno en el programa de Antena 3. Fue un 16 de mayo de 2017, martes, y se enfrentaron al equipo 'Átomos de Triana', que llevaba 7 programas ganando sus duelos de forma consecutiva. Los de Triana se despidieron con un premio de 28.200 € y abrieron la puerta a un equipo imbatible que en su primera final se quedaron a seis bombas del bote, que por aquel entonces era cercano a los 1.615.000 €.

Vídeo: aquí puedes ver la primera aparición de Los Lobos en Boom.

Jose, Valentín, Manu y Erundino forman 'Los Lobos', son de "muchos sitios" y quieren ganar el bote "para muchas cosas". ¡Pues mucha suerte! pic.twitter.com/jxSqhXOs9M — ¡Boom! (@A3Boom) 16 de mayo de 2017

Valentín, Manu, Erundino y José eran las componentes del equipo originario de Los Lobos. El primero en tomar la palabra aquel día fue José Pinto y la primera pregunta que les hizo Juanra Bonet fue ¿Dónde os conocisteis?: «Nos conocimos en Saber y Ganar. ¡Un besito muy grande para Las Extremis! (concursantes de Boom que también pasaron por el concurso de Jordi Hurtado)».

Sí Juanra, al igual que las 'Extremis', los 'Lobos' también se conocieron en un concurso de la competencia. ¡Qué casualidad! #A3Boompic.twitter.com/JQTCvJ5FRq — ¡Boom! (@A3Boom) 16 de mayo de 2017

Una vez lograron la fama, merecidamente conseguida, Los Lobos explicaron el origen del equipo. «El origen es la necesidad», confesó Valentín, cuyo trabajo como profesor asociado no le aportaba suficiente autonomía económica: «Tenía grandes dificultades laborales. Si acierto una pregunta ya tengo el sueldo de todo un mes en la universidad. También estaba pasando por una enfermedad y no sabía cómo iba a ir», contó el concursante, que fue el encargado de reunir al resto del equipo.

«A Erundino lo conocí porque me pegó 'una paliza' en Saber y ganar», explicaba el profesor, que también contactó con Manu porque «otra amiga me dio el teléfono». «Le dije directamente que sí», ha asegurado Manu, ya que su trabajo le «daba dinerillo, pero no para llegar a fin de mes».

Se llaman Los Lobos porque Erundino, ingeniero de montes, trabaja en la gestión de este animal en Guadalajara y está enamorado de este animal. El 5 de junio se quedaron a una respuesta de llevarse el bote, algo que ha sucedido otras veces. El momento más duro llegó con la muerte de José Pinto, que falleció repentinamente poco después de haber abandonado el programa.

Ahora se rumorea que el programa está reuniendo a un equipo de sabios de 'Saber y ganar' que podría cortar la histórica racha de los Lobos en Boom.