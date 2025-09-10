Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los coaches de 'La Voz', invitados esta noche en 'El Hormiguero'. Atresmedia

Esta es la pregunta que Pablo López evitará contestar a toda costa esta noche en 'El Hormiguero'

Los coaches de 'La Voz' vistan el paltó de Antena 3 para presentar una nueva temporada

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:49

'El Hormiguero' sigue en su pelea por revalidar noche tras noche el título de líder de audiencias. Esta noche, tras la visita de Nacho Cano, el plató del programa se llena de música con la visita de Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra.

Los artistas estarán con Pablo Motos para dar todos los detalles acerca de la nueva temporada de 'La Voz'. Los coaches hablarán de lo que supone para ellos pertenecer a uno de los formatos con más éxito de la televisión.

El regreso de 'La Voz' a la parrilla televisiva está muy cerca. Algo que también está a punto de celebrarse es el enlace matrimonial de Pablo López. El malagueño dio el 'sí, quiero' a Laura Rubio el pasado mes de julio en una celebración íntima en la que reunieron a amigos cercanos y familiares para que fueran testigos.

Ahora bien, el artista ha decidido no pronunciarse al respecto. De hecho, una prueba es la respuesta que brindó a los medios en el FesTVal de Vitoria en la presentación de la nueva temporada del talent musical. «Hay historias tremendas que no se ven por cámara», respondía el cantante en relación a su futura boda.

Noticias relacionadas

Mar Flores rompe su silencio en 'El Hormiguero': «Lo cuento porque cuántas mujeres han pasado por algo similar»

Mar Flores rompe su silencio en 'El Hormiguero': «Lo cuento porque cuántas mujeres han pasado por algo similar»

Mariló Montero se enfrenta a RTVE en una de las entrevistas más tensas de 'La Revuelta' y acaba abucheada

Mariló Montero se enfrenta a RTVE en una de las entrevistas más tensas de 'La Revuelta' y acaba abucheada

Ester Expósito visita 'El Hormiguero' y lanza una comprometedora pregunta a Pablo Motos

Ester Expósito visita 'El Hormiguero' y lanza una comprometedora pregunta a Pablo Motos

Pablo no quiso revelar ningún detalle sobre la relación que surgió en los platós de 'La Voz'. «No me muevo como pez en el agua en ciertas cosas, lo sabeis, lo mejor de 'La Voz' son las canciones y, al final, la relación más importante que ha salido de aquí es la mía con Sebastián Yatra», añadía entre risas.

El cantante no ha querido hacer referencia a su inminente celebración, ni siquiera en sus redes sociales. La pareja ha apostado por mantener su relación oculta a los focos. Pese a surgir en uno de los programas más conocidos de la televisión, ha estado siempre muy blindada, y así será el día de su boda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  2. 2 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  3. 3 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  4. 4 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  5. 5 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  6. 6 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  7. 7

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  8. 8 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  9. 9 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  10. 10

    El despecho de las ex destapa la corrupción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Esta es la pregunta que Pablo López evitará contestar a toda costa esta noche en 'El Hormiguero'

Esta es la pregunta que Pablo López evitará contestar a toda costa esta noche en &#039;El Hormiguero&#039;