Esta es la pregunta que Pablo López evitará contestar a toda costa esta noche en 'El Hormiguero' Los coaches de 'La Voz' vistan el paltó de Antena 3 para presentar una nueva temporada

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:49 Comenta Compartir

'El Hormiguero' sigue en su pelea por revalidar noche tras noche el título de líder de audiencias. Esta noche, tras la visita de Nacho Cano, el plató del programa se llena de música con la visita de Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra.

Los artistas estarán con Pablo Motos para dar todos los detalles acerca de la nueva temporada de 'La Voz'. Los coaches hablarán de lo que supone para ellos pertenecer a uno de los formatos con más éxito de la televisión.

El regreso de 'La Voz' a la parrilla televisiva está muy cerca. Algo que también está a punto de celebrarse es el enlace matrimonial de Pablo López. El malagueño dio el 'sí, quiero' a Laura Rubio el pasado mes de julio en una celebración íntima en la que reunieron a amigos cercanos y familiares para que fueran testigos.

Ahora bien, el artista ha decidido no pronunciarse al respecto. De hecho, una prueba es la respuesta que brindó a los medios en el FesTVal de Vitoria en la presentación de la nueva temporada del talent musical. «Hay historias tremendas que no se ven por cámara», respondía el cantante en relación a su futura boda.

Pablo no quiso revelar ningún detalle sobre la relación que surgió en los platós de 'La Voz'. «No me muevo como pez en el agua en ciertas cosas, lo sabeis, lo mejor de 'La Voz' son las canciones y, al final, la relación más importante que ha salido de aquí es la mía con Sebastián Yatra», añadía entre risas.

El cantante no ha querido hacer referencia a su inminente celebración, ni siquiera en sus redes sociales. La pareja ha apostado por mantener su relación oculta a los focos. Pese a surgir en uno de los programas más conocidos de la televisión, ha estado siempre muy blindada, y así será el día de su boda.