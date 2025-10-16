Leiva, invitado este jueves en 'El Hormiguero', desvela los problemas de salud que le han mandado tres veces al quirófano: «Me inhabilita mucho» El cantante visita el plató de las hormigas para presentar su nueva película documental

'El Hormiguero' cierra la programación semanal con la presencia de un nuevo artista con una gran carrera en el mundo de la música. Tras la visita de David Bustamante, el programa presentado por Pablo Motos intentará liderar el ránking de audiencias con Leiva.

El cantante madrileño regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto, una película documental titulada 'Hasta que me quede sin voz'. Leiva (45 años) es uno de los músicos españoles más queridos y respetados a nivel internacional.

El origen de su éxito comenzó con el grupo Pereza, con canciones como 'Lady Madrid' o 'Princesas'. Su carrera individual no ha hecho más que llevarle al estrellato, llenando estadios por todo el mundo y consiguiendo 3 Dobles Disco de Platino, entre otros.

En los últimos tiempos, Leiva ha sufrido una dolencia en su garganta que le ha afectado al día a día. «Hace poco me han intervenido una cuerda vocal. Llevo seis meses de recuperación porque tengo un problema en una de ellas», reveló en una anterior visita en 'El Hormiguero'.

Una dolencia que ha provocado que el artista haya tenido que pasar por el quirófano hasta en tres ocasiones. «Esta ha sido la tercera vez que me operan y he pasado muchos meses sin voz», añadía.

Su voz es su mayor herramienta y su talón de aquiles. Y en estos últimos tiempos ha tenido que reconstruirse por dentro y por fuera. Aunque ahora pueda superar estas trabas asume que el fantasma de esta complicación está más presente de lo que le gustaría.

«Es un obstáculo muy, muy gordo y sobretodo muy desgastante. Siempre revolotea el miedo a suspender», explicó Leiva en su aparición en el Festival de San Sebastián. El artista ha notado la mella de esta dificultad prolongada. «Yo noto conforme pasan los años que voy perdiendo voz, precisión, que voy perdiendo aguante», expresó.

De hecho, el pasado 20 de septiembre se vio obligado a cancelar una actuación en Guadalajara debido a estos problemas de salud. Lo que le ocurría, según el equipo del cantante, era una infección aguda en las vías respiratorias, cursada con faringitis aguda y amigdalitis lingual.

El artista acude este jueves al espacio de Antena 3 para presentar su nueva película documental en la que expone como ha vivido y vive todo este proceso con estas dolencias que han afectado directamente a su garganta y cuerdas vocales.