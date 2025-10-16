Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una escena de la película Serenity. L.P

Qué películas ver este jueves en televisión: de un thriller con Anne Hathaway a una comedia con Jennifer Garner y Emma Stone

Televisión ·

Los títulos para ver en abierto este 16 de octubre

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:50

Comenta

Los canales de televisión en abierto ofrecen para este jueves, 16 de octubre, una amplia oferta de largometrajes; desde thrillers hasta comedias románticas. Y todos ellos, protagonizados por reconocidos actores de Hollywood como Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Emma Stones y Jennifer Garner, entre otros.

Entre la oferta de este jueves, 16 de octubre, destacan las siguientes películas:

  1. 1

    Be Mad 15.40h

    En el nombre del rey

Año: 2007

Dirección: Uwe Boll.

Reparto: Jason Statham, Leelee Sobieski, John Rhys-Davies, Ron Perlman, Claire Forlani, Kristanna Loken, Matthew Lillard, Brian White, Mike Dopud y Will Sanderson.

Sinopsis: La vida de un hombre cambia por completo cuando una banda de krugs, los animales de un malvado hechicero, arrasa la tranquila localidad de Stonebridge, asesina a su hijo y secuestra a su mujer, Solana. A partir de ese momento, el pacífico campesino solo vive con una idea en la cabeza, liberar a su mujer.

  1. 2

    La 2 22.00h

    Última noche en Milán

Año: 2023

Dirección: Andrea Di Stefano.

Reparto: Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, Martin Francisco Montero Baez, Katia Mironova, Carlo Gallo, Mauro Negri y Fabrizio Rocchi.

Sinopsis: Durante su última noche de servicio antes de jubilarse, el inspector Franco Amore se ve al frente de la investigación del asesinato de su viejo amigo y compañero, Dino, un policía que ha fallecido durante un tiroteo relacionado con un robo.

  1. 3

    Paramount 22.00h

    Serenity

Año: 2019

Dirección: Steven Knight.

Reparto: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke y Djimon Hounsou.

Sinopsis: El misterioso pasado de Baker Dill, un capitán de un barco pesquero que vive en una pequeña isla del Caribe, vuelve para atormentarlo y lo atrapa en una nueva realidad que podría no ser lo que parece. Su tranquila vida da un vuelco cuando aparece su exmujer Karen pidiéndole ayuda para ella y su hijo en común.

  1. 4

    Divinity 22.45h

    Los fantasmas de mis exnovias

Año: 2009

Dirección: Mark Waters.

Reparto: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas, Emma Stone, Breckin Meyer

Sinopsis: Connor Mead es un conocido fotógrafo soltero, amante de la libertad y de la independencia, que es acosado por el fantasma de una novia del pasado en la boda de su hermano menor.

  1. 5

    FDF 22.55h

    The King's Man: la primera misión

Año: 2020

Dirección: Matthew Vaughn.

Reparto: Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Matthew Goode, Gemma Arterton y Charles Dance.

Sinopsis: Cuando los peores tiranos y criminales de la historia se reúnen para planear una guerra para eliminar a millones de personas, un hombre debe hacer todo lo posible para detenerlos.

