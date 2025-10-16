¿Qué le pasó a Leiva en el ojo? El cantante perdió la visión del ojo izquierdo tras sufrir un accidente con 12 años

MP y AT Jueves, 16 de octubre 2025, 19:47 | Actualizado 20:03h. Comenta Compartir

«Yo tuve un accidente muy joven, con 12 años perdí el ojo izquierdo. Fue una cosa muy traumática para mis papás, no para mí». «Perdí un ojo con una escopeta de perdigones y automáticamente dejé de ver por el ojo izquierdo para siempre». Con esta naturalidad explicó el cantante Leiva en el podcast de Farid y Diego el accidente que le hizo perder la visión de un ojo.

Leiva explicó que, por su edad, él no vivió el accidente de la misma manera que sus padres. El cantante contó que él «lo que quería era salir del hospital y jugar con la pelota. A mí me decían que no veía por un ojo y yo no me podía hacer cargo de esa dimensión, a mí no me cabía eso. Entonces salí a jugar, vi que las tres dimensiones eran diferentes, pero yo quería vivir y quería jugar».

El cantante confesó que a pesar del accidente nunca perdió el optimismo ni las ganas de vivir, y que ese suceso supuso un punto de inflexión en su vida que le hizo acercarse más a la música y que, visto con perspectiva, le ha llevado a estar donde está. «Y ahora me doy cuenta del poso que ha tenido tan importante ese accidente en mí, con la música. Porque estuve un tiempo en el que pasé por un proceso en el que no podía hacer cosas y tuve que ir tranquilizando mi quietud de todo y empecé a conectar con la música muy pronto. Después de esa cosa tan traumática, probablemente por eso estemos sentados aquí los tres ahora mismo», ha dicho.

Y si bien podría someterse a una cirugía para recuperar la visión lo máximo posible, el cantante se niega de momento, y es que lleva casi 30 años de su vida acostumbrado a ver con un sólo ojo: «Me parecería una locura, demasiada información», ha desvelado.

Leiva visita 'El Hormiguero' para presentar 'Hasta que me quede sin voz'. Esta película documental, que se estrena en cines el 17 de octubre, muestra un retrato íntimo del artista.

José Miguel Conejo Torres (su verdadero nombre) nació en Madrid hace 45 años. La fama le llegó con la banda Pereza, con la que publicó su primer disco en el año 2001. Desde entoncer acumula una larga carrera de éxitos en España y Latinoamérica.

En junio de 2014, los Rolling Stones contaron con él como telonero de su concierto en el Estadio Santiago Bernabéu. EN 2018 ganó un premio Goya a la Mejor canción original en la película ?La llamada'

Leiva ha mantenido siempre una gran discreción sobre su vida privada pese a que fue pareja de la cantaora Alba Molina, la actriz Michelle Jenner y con Macarena García.

Temas

Leiva