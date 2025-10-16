Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz de hoy viernes baja con la nueva tarifa: las horas más baratas para ahorrar en la factura a final de mes
El cantante Leiva. Alberto Ortega / Europa Press

¿Qué le pasó a Leiva en el ojo?

El cantante perdió la visión del ojo izquierdo tras sufrir un accidente con 12 años

MP y AT

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:47

Comenta

«Yo tuve un accidente muy joven, con 12 años perdí el ojo izquierdo. Fue una cosa muy traumática para mis papás, no para mí». «Perdí un ojo con una escopeta de perdigones y automáticamente dejé de ver por el ojo izquierdo para siempre». Con esta naturalidad explicó el cantante Leiva en el podcast de Farid y Diego el accidente que le hizo perder la visión de un ojo.

Leiva explicó que, por su edad, él no vivió el accidente de la misma manera que sus padres. El cantante contó que él «lo que quería era salir del hospital y jugar con la pelota. A mí me decían que no veía por un ojo y yo no me podía hacer cargo de esa dimensión, a mí no me cabía eso. Entonces salí a jugar, vi que las tres dimensiones eran diferentes, pero yo quería vivir y quería jugar».

El cantante confesó que a pesar del accidente nunca perdió el optimismo ni las ganas de vivir, y que ese suceso supuso un punto de inflexión en su vida que le hizo acercarse más a la música y que, visto con perspectiva, le ha llevado a estar donde está. «Y ahora me doy cuenta del poso que ha tenido tan importante ese accidente en mí, con la música. Porque estuve un tiempo en el que pasé por un proceso en el que no podía hacer cosas y tuve que ir tranquilizando mi quietud de todo y empecé a conectar con la música muy pronto. Después de esa cosa tan traumática, probablemente por eso estemos sentados aquí los tres ahora mismo», ha dicho.

Y si bien podría someterse a una cirugía para recuperar la visión lo máximo posible, el cantante se niega de momento, y es que lleva casi 30 años de su vida acostumbrado a ver con un sólo ojo: «Me parecería una locura, demasiada información», ha desvelado.

Leiva visita 'El Hormiguero' para presentar 'Hasta que me quede sin voz'. Esta película documental, que se estrena en cines el 17 de octubre, muestra un retrato íntimo del artista.

José Miguel Conejo Torres (su verdadero nombre) nació en Madrid hace 45 años. La fama le llegó con la banda Pereza, con la que publicó su primer disco en el año 2001. Desde entoncer acumula una larga carrera de éxitos en España y Latinoamérica.

En junio de 2014, los Rolling Stones contaron con él como telonero de su concierto en el Estadio Santiago Bernabéu. EN 2018 ganó un premio Goya a la Mejor canción original en la película ?La llamada'

Leiva ha mantenido siempre una gran discreción sobre su vida privada pese a que fue pareja de la cantaora Alba Molina, la actriz Michelle Jenner y con Macarena García.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  5. 5 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  6. 6

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  9. 9 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones
  10. 10 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Qué le pasó a Leiva en el ojo?

¿Qué le pasó a Leiva en el ojo?