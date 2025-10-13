Invitados en 'El Hormiguero': una famosa presentadora, dos cómicos y dos actores para esta semana (13 a 16 de octubre) Pablo Motos inicia una nueva semana con el punto de mira puesto en la particular batalla por la audiencia que mantiene con David Broncano

Andoni Torres Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 01:20 | Actualizado 02:24h.

'El Hormiguero' de Pablo Motos inicia una nueva semana con el punto de mira puesto en la particular batalla por la audiencia que mantiene desde hace meses con el programa 'La Revuelta' de David Broncano. Dos humoristas, dos cantantes y una famosa presentadora de televisión visitarán el plató de Antena 3 (De lunes a jueves, a las 21.45 horas).

Lunes 13 de octubre: Los cómicos JJ Vaquero y Goyo Jiménez presentarán la película 'Sujétame el cubata', que llega a los cines el próximo día 17.

Martes 14. La presentadora Susanna Griso, uno de los rostros más famosos de la televisión en España, visita 'El Hormiguero' para celebrar el 20 aniversario del programa 'Espejo Público'.

Miércoles 15. Bustamante visita otra vez el programa de Pablo Motos. El cantante cántabro explicará los detalles de su gira 'Inédito'. El artista presentará los temas de su nuevo disco.

Jueves 16. El cantante Leiva cierra la semana con su visita para presentar 'Hasta que me quede sin voz'. Esta película documental, que se estrena en cines el 17 de octubre, muestra un retrato íntimo del artista.

'El Hormiguero' compite cada noche con 'La Revuelta', que arranca en La 1 de TVE a la misma hora. El programa de David Broncano no suele adelantar la identidad de sus invitados.