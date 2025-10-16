¿Dónde está el pueblo de la serie 'Animal' de Netflix? La comedia protagonizada por Luis Zahera se rodó íntegramente en Galicia

Andoni Torres Valencia Jueves, 16 de octubre 2025, 18:43 | Actualizado 18:55h. Comenta Compartir

'Animal' se ha convertido en un éxito inesperado en Netflix. La comedia, estrenada el pasado 3 de octubre, se ha situado como la ficción más vista de la plataforma en, al menos, tres países: España, Argentina y Uruguay.

La serie cuenta las aventuras y desventuras de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), con quien tendrá que aprender a adaptarse y descubrir que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro. Las mascotas y sus dueños, ponen a prueba a Antón en situaciones que van de lo entrañable a lo disparatado.

Esta comedia también cuenta con Carmen Ruiz (Amar en tiempos revueltos) y Antonio Durán 'Morris' (Fariña) en los papeles de Sabela y Vicente Andrade. Además completan el reparto Sergio Abelaira (La Fortuna), Darío Loureiro (Rapa), Adrián Viador (Vivir sin permiso), Raquel Nogueira (Los años nuevos), Fer Fraga (30 monedas) y Nuno Gallego (Olympo).

'Animal' se rodó en Galicia

El paisaje es, en muchas ocasiones, un personaje más de las series de televisión, como Vigata en 'El comisario Montalbano', Peñafría en 'El pueblo', Sagrillas en 'Cuéntame', Belmonte en 'Todos Mienten', Campomediano en 'Sequía' o Néboa.

'Animal' ha sido rodada íntegramente en Galicia. La serie de Netflix tiene como epicentro rural el ficticio pueblo de Topomorto, recreado a partir de diversas localizaciones en municipios de A Coruña como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, así como la ciudad de Santiago de Compostela.

Temporadas

La comedia protagonizada por Luis Zahera cuenta con una temporada de nueve capítulos de aproximadamente 30 minutos de duración. Netflix no ha confirmado por el momento si 'Animal' tendrá una segunda temporada.

Temas

Mascotas

Galicia

Netflix