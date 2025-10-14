Susanna Griso, sobre su pedida de mano y su futura boda: «Eran las cinco de la mañana...» La presentadora de televisión habla sobre lo que significa enamorarse a los 50 años

D. Merino Martes, 14 de octubre 2025, 22:40 | Actualizado 22:55h.

El plató de 'El Hormiguero' se engalanó este martes para recibir a una de sus invitadas fetiche como es la presentadora de televisión Susanna Griso. La catalana visitó el programa de Pablo Motos para celebrar el 20 aniversario de 'Espejo Público', formato que lidera desde hace casi dos década y que se ha convertido en una de las piezas clave de Antena 3.

La visita precisamente llega en un momento dulce para la periodista tras anunciar recientemente su compromiso con el empresario Luis Enríquez Nistal, previsto para el verano de 2026 en la Costa Brava, donde poseen una casa común. Un tema candente del que Pablo Motos no pudo resistirse a preguntar.

Nada más comenzar la entrevista, la conversación derivó a uno de los momentos más emotivos de la noche. Susanna recordó con una sonrisa cómo fue la pedida de mano: «Eran las cinco de la mañana, que yo soy muy hiperactiva a esas horas, y él apareció a desayunar conmigo. Ese día no seguí mis rutinas normales y, cuando le pedí que me hiciera un café, levanté la taza… y ahí estaba el anillo».

El presentador quiso saber también cómo es enamorarse a los 50 años, y la periodista respondió con la serenidad y la emoción que la caracterizan: «Es distinto el amor. Tienes las ideas más claras, hay una coincidencia de intereses y eso hace que sea más fácil».

“Levanté la taza y ahí estaba el anillo”, @susannagriso nos cuenta todos los detalles de su pedida de mano 😍 #GrisoEH pic.twitter.com/bDXtpsaRTt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 14, 2025

Susanna aprovechó para citar una de sus películas favoritas, 'Cuando Harry encontró a Sally', para describir cómo se siente en esta nueva etapa: «Hay una frase que me encanta, cuando Harry le dice a Sally: 'Cuando sabes con quién quieres pasar el resto de tus días, solo aspiras a que el resto de tus días empiece inmediatamente', y es así como me siento». Pablo Motos, visiblemente emocionado, respondió con un sincero «qué bonito» y la felicitó con un abrazo.