La rutina de ejercicios saludable y eficaz de Susanna Griso, invitada este martes en 'El Hormiguero': «Procuro hacer un día pilates, otro entrenamiento de fuerza»

'El Hormiguero' continúa la programación semanal con la visita este martes 14 de octubre de Susanna Griso. La presentadora acude al programa presentado por Pablo Motos para celebrar el 20º aniversario de su programa matinal, 'Espejo Público'.

Nacida en Barcelona, Susanna Griso (56 años) decidió dedicarse al periodismo desde sus inicios. Comenzó en informativos, en 1998 llegó a Antena 3 para presentar el telediario junto a Matías Prats. En 2006 comenzó con 'Espejo Público', programa que dirige y presenta hasta la actualidad. Su larga carrera le ha concedido grandes premios como el Ondas.

En el ámbito personal, la presentadora sigue una rutina de ejercicios donde deporte, alimentación y descanso se encuentran en un perfecto equilibrio para garantizar los mejores resultados posibles. Susanna utiliza un truco infalible para activar el cuerpo y el metabolismo.

«Me levanto muy prontito, sobre las 5, a veces hago algo, nada, cuatro ejercicios, porque a esas horas no tengo yo la mente para muchas cosas», confesaba para Lecturas.

Es por la tarde cuando ya tiene tiempo libre para dedicar tanto a la vida social como al deporte, donde revela ser muy disciplinada. La periodista ha sabido encontrar en su rutina, su predilección a la hora de ejercitarse. «Tuve a mi hijo y 15 días después de parir empecé a hacer pilates y no lo he dejado», reconoce Griso.

La periodista combina esta actividad con otro ripo de ejercicios como pilates, entrenamientos enfocados en la fuerza y salir a correr. Por otra parte, la presentadora confiesa que la rutina de descanso ideal sería «llegar a casa pronto, hacer deporte, cenar entre las 7 y 8 de la tarde y desconectar de móviles una hora antes de ir a dormir».

En su propio programa confesó que no le da demasiada importancia a su peso y que sigue una dieta sin prohibiciones. Pero eso no quiere decir que no lleve una alimentación correcta, al contrario. «Como más pescado que carne y procuro comer mucha verdura y mucha fruta, pero nunca dejo de darme una alegría con un dulce», detallaba la periodista.