Pablo Motos junto a Ana Mena, durante el programa. Antena 3

Ana Mena sorprende en 'El Hormiguero' con la popular canción que odia: «No la aguanto»

La artista ha visitado el programa presentado por Pablo Motos y ha desvelado algunas 'fechorías' de su juventud

DM

Jueves, 9 de octubre 2025, 01:25

'El Hormiguero' ha recibido en el ecuador de la semana a una de las artistas del panorama nacional con más reconocimiento como es Ana Mena. Tras la visita del pasado martes del actor Jeremy Allen White, que fue el encargado de sustituir a Marc Márquez tras su lesión en el Gran Premio de Indonesia, el programa presentado por Pablo Motos recibió a la cantante.

Ana Mena presentó su nuevo proyecto musical 'Lárgate' que se estrena este viernes 10 de octubre y también se abrió en canal para contar algunas intimidades desconocidas y su experiencia durante 'La Voz', de la que es coach este año.

Al inicio de su entrevista, Pablo Motos ha querido cometer a la cantante a un pequeño juego para comprobar si es tan políticamente correcta como parece. ¿Ha robado alguna vez? ¿ha utilizado alguna aplicación para ligar en alguna ocasión? En lo que Ana sí se ha mojado es confesando cuál es la canción que más odia.

En la primera de ellas, Mena ha confesado que cuando tenía 13 años sustrajo un paquete de Donettes en un camping, y también haberse echado más perfume de lo normal en el 'duty free' del aeropuerto. «Eres muy honrada», reconocía Pablo Motos.

Respecto a la canción que detestaba, la cantante confesó que no soporta 'Call Me Maybe', de Carly Rae Jepsen: «No la aguanto». Y la última cuestión del test se refirió a las aplicaciones para ligar. Ella negó tajantemente haberlas usado alguna vez. «No, nunca. Ni falta… ¿Tú te has visto tus MD, los mensajes directos de Instagram? Es como Tinder», le indicaba la invitada a Motos.

