Pablo Motos, este martes en 'El Hormiguero'. A3

Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»

El presentador ha recibido la visita de Luis Zahera

J.Zarco

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:31

Tras la visita de Carmen Maura para iniciar la semana en 'El Hormiguero', este martes Pablo Motos recibía a Luis Zahera. Este lunes, el espacio de Antena 3 se impuso a 'La Revuelta' con un 14,5% de cuota de pantalla en lugar del 13,2% de su competidor, demostrando que siguen siendo los absolutos líderes del 'acces prime time'.

El popular actor presentaba 'Animal', la nueva serie que protagoniza en Netflix junto a Lucía Caraballo. «Es mi primer coprotagonista. Ya era hora. Lo de ser secundario es más cómodo porque están menos pendientes de ti, puedes hacer más trampas, cambiar más el guion. Ser protagonista te tienen vigilado. Estoy encantado», ha señalado.

Al charlar sobre la ficción que promocionaba, Zahera recordaba su infancia: «Todavía conocí las aldeas de Galicia. Mis padres alquilaban una casa al lado de Padrón e íbamos en verano. La señora Rosa me montaba en el carro de vacas, uno de madera que pasaba el río, daba de comer a los cerdos, cogía las trampas de las palomas...».

Y Pablo Motos lanzaba una reflexión: «Ser niño en un pueblo con naturaleza es maravilloso. Luego ya cuando te haces mayor cuanto más grande sea el sitio mejor», apuntaba.

'Trancas y Barrancas' le preguntaban si en su pueblo, Requena, había naturaleza. «En Requena atan los perros con longanizas». Pero las hormigas le apuntaban que nunca han entendido bien esa frase. «Pues que es un pueblo pueblo. En invierno hace un frío que te mueres. Hay mucho embutido y vino. Hay un embutido que se llama perro», apuntaba Motos.

