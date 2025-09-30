Última hora del estado de salud de Dioni de Camela El dúo cancela sus dos próximos conciertos por una recaída de su cantante

El dúo Camela se ha visto obligado a suspender los conciertos de los próximos días debido a una recaída en sus problemas de salud de su cantante Dioni. En concreto, se han cancelado los conciertos previstos en Vitoria, el viernes 3 de octubre y en Gandia (Valencia) el domingo 5.

Esta decisión se debe a que Dioni (54 años) no ha conseguido recuperarse de la enfermedad que ha obligado a Camela a cancelar gran parte de su gira de este verano.

«Lamentamos informar que el concierto de Camela programado para el 3 de octubre en Vitoria en el Buesa Arena, queda reprogramado para el 23 de mayo de 2026 debido a motivos de salud de Dioni... Desde nuestra parte, enviamos nuestros mejores deseos para la pronta y total recuperación de Dioni». Este es el mensaje publicado por la agencia de representación del dúo en la cuenta oficial de Instagram de Camela.

Aunque en el comunicado no se hace referencia a qué tipo de enfermedad ha obligado a las cancelaciones, se sabe que Dioni sufre desde hace meses una faringitis aguda de la que no termina de curarse y que le impide desarrollar su actividad profesional.

«Lleva un tiempo un poquito malo de la voz, ha tenido que suspender unos cuantos conciertos», confirmaba ya en el mes de agosto Rubén Martín, hijo de Dioni.

