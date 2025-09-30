Melody actuará en Gandia al suspenderse el concierto de Camela La enfermedad de uno de los integrantes del dúo ha obligado a modificar la programación de la Fira i Festes

A. Talavera Alzira Martes, 30 de septiembre 2025, 16:14 Comenta Compartir

Camela no podrá actuar en el concierto previsto para el próximo 5 de octubre dentro de la programación de la Fira i Festes de Gandia en el Parc de la Festa. La decisión se debe a que Dioni, uno de los integrantes del grupo, no ha logrado recuperarse de la enfermedad que ha obligado a Camela a cancelar gran parte de su gira.

El Ayuntamiento de Gandia y la empresa promotora de los conciertos han esperado hasta la confirmación oficial por parte del grupo, pero, de forma preventiva, se ha trabajado para garantizar que el público pudiera disfrutar igualmente de una gran actuación.

De esta forma, Melody sustituirá a Camela y protagonizará el concierto del domingo. Con una exitosa trayectoria que abarca desde el pop latino y la rumba, el artista viene de representar a España en el Festival de Eurovisión 2025 con su éxito 'La Diva'. Cabe recordar que el pasado domingo Melody tuvo que cancelar su actuación en las fiestas de Catarroja a causa de la lluvia. Sus fans podrán verla este domingo en Gandia.

En relación con la forma de acceder al recinto, se recuerda que para el concierto de Camela estaba previsto acceder mediante invitación gratuita. Sin embargo, la empresa promotora ha indicado que, tras el cambio de artista, no será necesaria invitación para asistir a los conciertos del día 5 de octubre en el que junto a Melody, actuarán La Fúmiga, Malifeta y cerrará la noche la Festa Sansaru.

El acceso será libre desde las 19:00 horas hasta completar aforo, igual que el resto de conciertos programados para los días 3 y 4 de octubre en el Parc de la Festa. La organización recuerda que los accesos a los conciertos se realizarán por la Avenida de Alicante y por la calle Villalonga

El Ayuntamiento de Gandia lamenta la situación, ajena a su voluntad. «Trasladamos a Dioni nuestros mejores deseos y le deseamos una pronta recuperación, al tiempo que agradecemos la comprensión del público y animamos a disfrutar de la Fira i Festes 2025».

Temas

Gandía

Melody