Gandia programa 143 actividades durante sus fiestas para llenar de música y teatro sus calles La Fira i Festes se celebra del 3 al 6 de octubre y apuesta por la gratuidad de los conciertos

A. Talavera Alzira Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:19

Gandia se prepara para la Fira i Festes 2025 que se celebrará del 3 al 6 de octubre y que llega con fuerza. Antes de que comiencen los actos, el alcalde, José Manuel Prieto, y la concejal de Cultura, Fira i Festes, Balbina Sendra, han presentado la amplia programación para este año.

Un total de 143 actividades formarán parte de esta Fira que el alcalde ha definido como «una de las mejores fiestas de la Comunitat Valenciana», gracias a una oferta que crece en cantidad, calidad y participación ciudadana. «Hemos consolidado un modelo de feria de proximidad donde la ciudad es el escenario y las personas, los verdaderos protagonistas. Este año se vivirá más en la calle, con propuestas gratuitas, variadas y pensadas para todos los públicos», ha subrayado Prieto.

Uno de los ejes principales de la edición 2025 es la apuesta por la gratuidad. Por primera vez, todos los conciertos del Parc de la Festa serán gratuitos, lo que permitirá a miles de personas disfrutar de actuaciones musicales de primer nivel sin coste alguno.

Al mismo tiempo, la programación refuerza su carácter abierto y de calle, con la Fira de les Arts de Carrer como gran atractivo. Esta cita reunirá a 18 compañías de teatro con 36 funciones programadas por la mañana, tarde y noche durante los cuatro días de fiesta. A ellas se suman espectáculos itinerantes musicales y teatrales que recorrerán diferentes puntos de Gandia, con el objetivo de conectar plazas y barrios y ofrecer una experiencia artística única al público.

La edición de este año incorpora como novedad dos nuevos escenarios que amplían y diversifican la oferta. Por un lado, 'Música a la Plaça', un ciclo de conciertos de música popular se traslada de la plaza Mayor a la plaza Prado por duplicar el aforo y pasar de 800 a 1.500 espectadores.

El espacio se abrirá el 28 de septiembre, como preámbulo de la Fira, con un concierto de ópera y zarzuela a cargo de Ainhoa ​​Arteta y Luis Santana. Además, se podrá disfrutar de un homenaje a Il Divo y de un tributo a Luis Miguel.

Por otra parte, los más pequeños de casa disfrutarán de la 'Plaça del Joc'. Este espacio se situará en la renovada plaza de la Vila, junto a el Ayuntamiento, y ofrecerá dos jornadas de juegos, espectáculos y actividades familiares.

De esta forma, la Fira i Festes de Gandia contará con un programa de 143 actividades, 17 más que en 2024, que abarcan música, teatro, cultura popular, deporte, arte y patrimonio.

Sobre los conciertos, el alcalde ha destacado que la expectación previa confirma el interés creciente por esta cita: «Las invitaciones para el concierto del 5 de octubre, con Camela, La Fúmiga y Malifeta, se agotaron en sólo 24 horas, lo que demuestra el acierto de la programación y el apoyo de la ciudadanía».

Por su parte, Sendra detalló que la salida será dada, como cada año, por el tradicional Tío de la Porra. Hasta esa noche a las 00:00 horas estarán abiertas las inscripciones, y hasta ahora se han apuntado 214 adultos y 188 estudiantes. El sorteo se celebrará el viernes 12 de septiembre en la tarde. Este año, como novedad, se incorpora una banda para participantes mayores de 40 años, lo que permitirá «más recorrido y mayor participación», ha explicado Sendra.