Camela actuará gratis en las fiestas de Gandia La ciudad apuesta por una programación gratuita de conciertos para todos los públicos

A. Talavera Alzira Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:33 Comenta Compartir

Todos los conciertos de la Fira i Festes de Gandia 2025 serán gratuitos. El viernes 3 de octubre actuarán Nil Moliner, Abril e Invers. El sábado 4 será el turno de Los Mojinos Escozíos y La Fuga. La última gran noche de conciertos será el domingo 5, con Camela como cabeza de cartel. También participarán La Fúmiga y Malifeta. Cocoloco, Chachondeo Party y Sansaru que cerrarán las noches musicales de la Fira con sus respectivas fiestas.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha recordado que en 2024 ya se introdujo una noche abierta a todo el público con la actuación de Juan Magán. «Hemos profundizado en el modelo de proximidad y de calle de los días de Fira i Festes, pensando en una Fira siempre acogedora, abierta y para todos los públicos», ha subrayado Prieto.

«El 2025 llega con más fuerza que nunca, con una programación de mayor variedad de estilos y géneros, intentando, como siempre, ofrecer propuestas para todos los gustos y públicos. Al mismo tiempo, es una gran oportunidad para la Fira i Festes», ha declarado el alcalde, que ha avanzado que la programación completa se dará a conocer la próxima semana.

Por último, Prieto ha definido la Fira i Festes como un «espacio de reencuentro y convivencia, donde vecinos y visitantes son los auténticos protagonistas», y ha destacado el gran impacto económico que esta celebración tiene en la hostelería, el comercio y los alojamientos turísticos.

Por su parte, la edil de Cultura, Fira i Festes, Balbina Sendra, ha explicado que la programación de la Fira se trabaja durante todo el año y que el aforo máximo del Parc de la Festa será de unas 8.000 personas por noche, con control de entrada y un nuevo acceso por el puente de la avenida de Alicante para evitar aglomeraciones.

La concejal ha agradecido la colaboración del Departamento de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas, así como de la unidad GESAMI de la Policía Local y de los colectivos LGTBI, para garantizar espacios seguros en los que prevenir y actuar frente a cualquier agresión.

En cuanto al Teatro Serrano, Sendra ha detallado que contará con una programación variada del 3 al 6 de octubre, con música, magia y circo contemporáneo para todos los públicos. Destaca la actuación de Yllana, con 'We love disco'.

En el caso del Serrano, las entradas se podrán adquirir online a través de Viva Ticket y en la Casa de Cultura. Una vez esté activa la web de la Fira i Festes, se centralizarán los enlaces para la compra.