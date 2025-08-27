La Tomatina ya tiñe de rojo Buñol

R. González Buñol Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:18 | Actualizado 12:27h. Comenta Compartir

La terapia roja de la Tomatina triunfa una vez más en Buñol. A las doce del mediodía ha empezado esta batalla campal en la que los 22.000 participantes han comenzado a lanzar los 120.000 kilos de tomate que les han tirado desde los camiones.

El fervor se ha apoderado de aquellos que desde pie de calle, a lo largo de la avenida del Cid, se han enfrascado en esta lucha con esos peculiares proyectiles que se prolongará durante una hora. Esta 78 edición lleva por lema 'Tomaterapia' para erigirse en un símbolo de resiliencia colectiva tras el paso de la dana por la localidad y la gente se ha entregado con pasión a esta fiesta, dejando atrás por unos momentos las preocupaciones y los problemas.

Pero la celebración no ha comenzado con el lanzamiento de tomates. Mucho antes, a las cinco de la mañana de este miércoles ya había personas por las calles de Buñol preparándose para la batalla. Y a las ocho era un hervidero de gente, unos almorzando y otros dirigiéndose como una marea hacia las zonas por donde debían ir a los puntos de acceso al trazado.

Mesas en las terrazas de los bares y puestos en la calle en la que la sangría era la reina daban a la bienvenida a participantes y visitantes. Unos llegaban desde municipios cercanos y otros incluso desde las antípodas. Todos tenían en común que querían vivir de cerca la Tomatina, una fiesta única que ha dado a conocer la población de Buñol por todo el mundo.

El ambiente en las calles ha ido creciendo conforme avanzaba la mañana. La música ha animado las horas previas. Las ganas de que comenzara la batalla eran incontrolables. Poco antes de las nueve y media han comenzado a colocar todo lo necesario para el Palo Jabón que debía iniciarse una hora antes de la Tomatina, pero la gente, impaciente, no ha podido esperar y de inmediato algunos han intentado encaramarse a ese largo palo cubierto de jabón para tratar de obtener el preciado premio, un jamón. El objetivo se ha conseguido cuando apenas pasaban unos minutos de las diez y, como siempre, la clave del triunfo ha estado en la cooperación para crear una fuerte base y luego dos personas asidas a modo de torre.

Después, la presencia de participantes ha ido aumentando de forma rápida bajo la atenta mirada del amplio dispositivo de seguridad que se ha desplegado para que todo transcurriera sin incidencias. Efectivos de Policía Local de diferentes localidades, Policía Nacional, Protección Civil y Guardia Civil se han repartido a lo largo de Buñol con motivo de esta fiesta con tanta repercusión nacional e internacional.

En los instantes previos, los chorros de agua procedentes de mangueras han servido para aplacar el calor de quienes llenaban el recorrido.

A las doce ha sonado el disparo y ha comenzado la batalla. Pronto los tomates han empezado a salir disparados para el disfrute de los participantes. Poco a poco la calle va tiñéndose de rojo, el rojo Tomatina que tanto gusta en Buñol.

