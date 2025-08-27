Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El cultivo de tomates listo para la Tomatina 2025. M. Bruque / EFE

Buñol tira de su Tomatina como terapia tras la dana

Miles de personas provenientes de todo los rincones del mundo participarán en una de fiesta en la que se emplearán 120.000 kilos de tomate de Extremadura

Marta Beltrán Ferreres

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:06

Buñol ya está preparado, como cada último miércoles de agosto, para acoger su preciada Tomatina, con 120.000 kilos de tomate listos para lanzarse ... como munición. Pero este año, la 78ª edición de la fiesta adquirirá un valor aún más sentimental de lo habitual, ya que busca simbolizar la tranquilidad tras la riada del 29 de octubre.

