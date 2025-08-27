Buñol tira de su Tomatina como terapia tras la dana

Buñol ya está preparado, como cada último miércoles de agosto, para acoger su preciada Tomatina, con 120.000 kilos de tomate listos para lanzarse ... como munición. Pero este año, la 78ª edición de la fiesta adquirirá un valor aún más sentimental de lo habitual, ya que busca simbolizar la tranquilidad tras la riada del 29 de octubre.

Por ello, las autoridades del municipio han decidido ponerle el nombre de 'Tomaterapia tras la dana'. «Después de lo vivido, con esto buscamos decir que los valencianos estamos aquí para volver. Renacemos y estamos preparados para lo que nos venga», ha destacado el primer teniente alcalde y concejal de Tomatina y Fiestas de la localidad de Buñol, Sergio Galarza.

Tras formalizar un contrato que salió a licitación por 53.000 euros, se decidió que Extremadura sería la comunidad encargada de proporcionar el cargamento para la celebración de este año. «Este tomate de estilo pera se cultiva exclusivamente para la Tomatina, no es apto para el consumo humano y si no fuera porque lo usamos para esto, no se plantaría», ha apuntado Galarza.

Para este año se espera volver a colgar el cartel de «no hay billetes» con una previsión de un total de 22.000 personas que participarán en la fiesta, además de los invitados del Ayuntamiento. «Esperamos que sea una Tomatina buena, que fluya tranquila y que la podamos disfrutar todos», afirma el edil, entusiasmado por que comience este tan esperado día.

La Tomatina también consigue atraer mucho turismo a la zona. Influye tanto en la localidad de Buñol como en el resto de la provincia de Valencia «por os viajes contratados, los desplazamientos, la comida y los festivales a los que también acuden los turistas en otras localidades», según el concejal.

En años anteriores, la cifra de beneficios que la fiesta ha traído ha conseguido ascender a los 300.000 euros. Además, como ha señalado Galarza: «Gracias a las asociaciones y teleoperadores el volumen de ingresos es mucho más grande».

El Ayuntamiento de Buñol tiene grandes expectativas para esta edición y asegura que esperan recibir visitantes de todo el mundo. «Viene sobre todo mucho turista hindú, mucho australiano y mucha gente de 'la terreta', aunque ha dejado de venir el visitante japonés», ha apuntado Galarza.

Finalmente, el concejal ha destacado la voluntad de la localidad para abrir las puertas a todo el que quiera a esta celebración. «El último miércoles de agosto de repente un pueblecito de 10.000 habitantes de la provincia de Valencia es el epicentro mundial. Todo el mundo mira hacia Buñol, y es en parte gracias a los medios de comunicación y redes sociales que hacen que la gente nos pueda ver a través de las cámaras», ha terminado.