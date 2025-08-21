Las cifras de La Tomatina Las calles de Buñol se teñirán de rojo el próximo miércoles con los 120.000 kilos de tomate que se lanzarán los 22.000 participantes

Comienza la cuenta atrás en Buñol para La Tomatina, que se celebrará el próximo miércoles y que teñirá de rojo las calles del municipio. Este año, en su 78ª edición, tendrá un carácter especial ya que quiere erigirse como un símbolo de resiliencia tras la dana de octubre. Su lema, 'Tomaterapia', deja patente el deseo de esta fiesta, una de las más populares del mundo, de convertirse en una terapia en la recuperación colectiva tras la tragedia del pasado 29 de octubre. Para ello, este evento, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, contará con un despliegue de 120.000 kilos de tomate que se lanzarán los 22.000 participantes durante una hora.

Será una catarsis festiva de 60 minutos en la que no sólo disfrutarán los participantes, limitados al aforo permitido, sino también los miles de vecinos que acudan a contemplar esta divertida batalla campal. De hecho, la organización espera que sean unas 45.000 las personas que acudan a Buñol.

Aunque la cantidad de personas a las que llegará esta 'Tomaterapia' se multiplicará por la repercusión internacional de esta cita. Periodistas de países como Japón, China, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Brasil, la India, Alemania, Francia y Países Bajos acudirán a cubrir la información. Tampoco faltarán a este evento influencers como la brasileña Helena Wranny o los españoles Diego Nister, Cocina con Claudio y Zampi News, entre otros.

Sergio Galarza, concejal de Tomatina, destaca que «para nosotros, como buñoleros, es un honor y un orgullo que el mundo entero mire a nuestro pueblo, por eso trabajamos durante muchos meses para que todo salga bien». Según explica, «es una hora de 'Tomaterapia' pero lleva mucho trabajo conjunto de voluntarios, profesionales del campo, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y también un esfuerzo enorme por parte de los habitantes de Buñol. Pero estamos convencidos de que cada año trabajamos más y mejor para que todo salga bien».

La organización prepara un amplio dispositivo y puntos violeta a lo largo del recorrido para garantizar la seguridad de los asistentes y que todo se desarrolle sin incidentes. Galarza subraya que «La Tomatina consiste en una especie de terapia, para reír, para soltar tensión desde el buen rollo». En ese sentido, el edil hace hincapié en que esta fiesta «hay que vivirla y para que todos puedan vivirla bien y sin problemas hay que hacer un esfuerzo en la seguridad de todos».

Pero antes de ese esperado 27 de agosto hay dos citas previas destacadas. La programación oficial empieza, de hecho, este mismo sábado. La Plaza del Pueblo será escenario de la versión especial de esta fiesta para niños de hasta 12 años. Será la Tomatina Infantil en la que a mediodía los más pequeños se convertirán en los protagonistas y dispondrán de 3.000 kilos de tomates para emular lo que harán los adultos los jóvenes, y no tan jóvenes, la próxima semana.

La víspera del día grande, el martes, se procederá a cargar seis camiones en la nave de Buñol con las 120 toneladas de tomates que servirán de munición en la batalla. Estos vehículos serán los que se encarguen de distribuirlos a lo largo del recorrido.

Ya el miércoles, el tradicional Palo Jabón servirá para ir calentando motores a las once de la mañana. Una hora después un disparo de cohete marcará el inicio de La Tomatina. Durante una hora se convertirá el trazado en un río rojo en el que nadie escapará sin acabar acabar cubierto de esta colorida fruta. A la una de la tarde otro cohete anunciará el final. Entonces se procederá a las tareas de limpieza para borrar el rastro de esta peculiar guerra y dará comienzo en el polideportivo El Planel la After Party RedBull Tomatina.