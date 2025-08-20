Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos medios aéreos se incorporan a las tareas de extinción del incendio en Artana
Fuegos artificiales Javier Etxezarreta

Programa completo de las Fiestas de Buñol 2025

Los desfiles, concursos, música en vivo y actos religiosos son algunas de las actividades principales

Florencia Goycoolea

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:44

El municipio valenciano de Buñol, se prepara para recibir sus míticas fiestas, celebradas en agosto. Este 2025 tendrán lugar desde el 15 de agosto al 1 de septiembre. Más de dos semanas de celebraciones que combinan música en vivo, actividades deportivas, desfiles, concursos, y actos religiosos en honor a la patrona, la Virgen de los Dolores. También hay verbenas, espectáculos pirotécnicos y eventos por las noches.

En medio de esta gran fiesta, se celebra también 'La Tomatina' el 27 de agosto. Las calles de la localidad se llenarán de tomate y alegría, una fiesta en donde los participantes se dedican a hacer 'guerras' con tomates, arrojándolos por todas partes. Una estancia de risas y diversión en medio del verano.

Programa completo

Viernes 15 de agosto - Presentación

- 23:00h: Presentación de la Reina de la Feria y Fiestas 2025, Carmen Alís Marzal (Auditorio de San Luís).

Sábado 16 de agosto

- 11:00h: La Reina, acompañada por su Corte de Honor y el jurado, visitarán las calles engalonadas del pueblo para elegir la ganadora.

- 22:30h: Concierto 'Mano a Mano' (Auditorio de San Luís).

Lunes 18 de agosto

- 20:00h: Espectáculo 'Circo Piruleta' (Plaza San Rafael). Al terminar, cena de sobaquillo.

Martes 19 de agosto

- 17:00-21:30h: Torneo de Frontón Pádel y Tenis (parque El Planell).

- 21:30h: Cena de 'sobaquillo' (Plaza de Armas).

- 23:00h: Espectáculo 'Flamenco en 3' de Karlos Nao (Plaza de Armas del Castillo).

Miércoles 20 de agosto

- 18:30h: Merienda para los mayores (Paseo San Luís).

- 20:00h: Finales 'Fútbol Sala' (polideportivo de la piscina).

Jueves 21 de agosto

- 19:00h: Tarde de juegos refrescantes para todas las edades, con merienda (parque El Planell).

- 22:30h: Espectáculo 'Libérate El Musical', homenaje a TITI (Auditorio de San Luís).

Viernes 22 de agosto - Inaguración Feria 2025

- 10:00h: Cuestación a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.

- 20:00h: Desfile para la inaguración de exposiciones (sala mercado y sala raga).

- 21:00h: Inaguración de la feria, a cargo de la Reina, que acompañada de su Corte de Honor, cortará la cinta a la entrada del Recinto Ferial y encenderá el arco de luces.

- 23:30h: Pasacalle del tomate (plaza del pueblo). Después, la Reina da la bienvenida a las fiestas (desde el balcón del Ayuntamiento).

- 00:00h: Inaguración chiringuitos (zona explanada San Luís - polideportivo piscina)

Sábado 23 de agosto

- 12:00h: Tomatina infantil, hasta los 14 años (plaza del pueblo).

- 21:00h: Traslado del Santo Patrón San Luís Bertrán, desde su ermita hasta la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, con la Reina y su corte de honor.

- 23:00h: 'Tomate Rock' (polideportivo de la piscina)

- 00:00h: Chiringuitos (explanada San Luís).

Domingo 24 de agosto - Día de la S.M. La Artística

- 06:00h: Instalación en la fachada de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, del monumento en donde se realizará la ofrenda de flores y frutos a la patrona.

- 11:00h: La Comisión de la Fiesta del Mantón, Junta Directiva, Banda de música, Corte de Honor y la Reina, recogerán en sus domicilios a las Reinas del Mantón 2025.

- 13:00h: Ofrenda de flores y frutos.

- 20:00h: Cabalgata del Mantón. A continuación, el desfile de carrozas, comparsas y mantones.

Lunes 25 de agosto - Día del comercio local

- 10:00-13:00h: Reparto de ingredientes para los concursos gastronómicos de paellas, mojete y ajoaceite (Instituto Viejo).

- 11:00h: Fiesta del agua (piscina municipal).

- 18:00-19:00h: Reparto de leña y arena para el concurso de paellas (Colegio San Luís).

- 19:00h: Concurso gastronómico de paellas y concurso de camisetas 2025 (Av. Maestro Pérez Guzmán Cárcel).

- 20:00h: Primer día del Triduo Solemne con Eucaristía a la patrona de los Desamparados (iglesia parroquial de San Pedro Apóstol).

- 23:00h: Orquesta Montecarlo y macro discomóvil (parque Manuel Carrascosa).

Martes 26 de agosto - Noche de la Empalmá

- 20:00h: Segundo día del Triduo a la Virgen con misa solemne, los enfermos recibirán el sacramento de la unción.

- 00:00h: Grupo musical (plaza del pueblo).

- 00:00h: Empalmá 2025 (polideportivo de la piscina).

Miércoles 27 de agosto - Fiesta en honor a la patrona

- 18:30h: Taller comic 'Fomentando el talento local' (Sala Raga).

- 19:30h: Acto de presentación de los niños/as a Nuestra Señora de los Desamparados.

- 20:00h: Misa solemne en honor a Nuestra Señora de los Desamparados y luego, castillo de fuegos artificiales (iglesia parroquial de San Pedro Apóstol).

- 23:00h: Tributo a ABBA (Auditorio San Luís).

Jueves 28 de agosto

- 11:00h: Ofrenda a San Luís Bertrán (desde la pl. de la diputación hasta la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol).

- 12:00h: Misa solemne en honor a San Luís Bertrán (iglesia parroquial de San Pedro Apóstol).

- 14:00h: Mascletá (Av. de la múscia).

- 20:30h: Procesión con las imágenes de San Luís Bertrán y la Virgen de los Desamparados.

- 22:00h: Reparto de arena y leña.

- 22:30h: Concursos gastronómicos de mojete y ajoaceite (Av. El Prado).

- 23:00h: Espectáculo 'Wonka, el musical' (Auditorio San Luís).

Viernes 29 de agosto

- 10:00-13:30h: Fiesta del agua (pl. de las ventas).

- 10:00-13:00h: Reparto ingredientes para el concurso gastronómico de gazpacho (Instituto Viejo).

- 11:00h: Visita del San patrón a la residencia de 3º edad.

- 12:00h: Eucaristía (parroquia Virgen de los Dolores).

- 14:00h: Mascletá (pl. de las ventas).

- 19:00h: Encuentro con artístas y clausura (Sala Raga).

- 19:00h: Presentación de la Representación del CD Buñol 'Alba fe-castell recuerdo'. A continuación, partido C.D. Buñol vs Manises C.F.

- 19:30h: XXVIII Carrera popular

- 19:30-20:00h: Reparto de leña y arena para el concurso gastronómico de gazpacho (Instituto Viejo).

- 20:00h: Concurso gastronómico de gazpacho (Av. Rafael Ridaura).

Sábado 30 de agosto - Día del Cim la Armónica - Fiesta de 'El Litro'

- 01:00h: Instalación en la fachada de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, del monumento en donde se realizará la ofrenda de flores y frutos a la patrona.

- 11:00h: La junta directiva, Alba Esteve, representantes de La Armónica, corte de honor y banda sinfónica recogerán a las Misses 2025 en sus domicilios.

- 13:30h: Desfile desde la Av. de la Violeta hasta el monumento instalado en la Iglesia de San Pedro Apóstol. A continuación, la ofrenda de flores.

- 18:00h: 'Enramá de murta y espliego' por las calles del recorrido de la cabalgata.

- 19:30h: Cabalgata de 'El Litro' con desfile de comparsas, carrozas y 'filás' moras. Iniciará en la Av. de la Violeta y finalizará en el Paseo de San Luís.

- 23:00h: Cena de hermandad litrera (cena de sobaquillo). A continuación discomóvil.

- 00:00h: Orquesta La Red y macro discomóvil (polideportivo de la piscina).

Domingo 31 de agosto - Día de las músicas

- 11:30h: Recogida de la Reina por su Corte de Honor y Corporación Municipal, que la acompañarán hasta el Ayuntamiento, donde presidirá el concurso de pasacalles.

- 12:00h: VIII Concurso de pasacalles (desde Av. del País Valenciano, hasta el Paseo San Luís).

- 20:00h: Desde la Av. Violeta, cabalgata de las músicas hasta el recinto de la Feria, con desfile de carrozas y bandas invitadas y locales. A continuación, se regresará al Ayuntamiento con el himno de Buñol.

Lunes 1 de septiembre - Fin de Fiestas

- 20:00h: Misa de despedida a San Luís Bertrán.

- 21:00h: Traslado del patrón San Luís Bertrán, desde la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, hasta su ermita. Con la Reina, su Corte de Honor, autoridades, clavarios y pueblo en general.

- 22:00h: Castillo de fuegos artificiales (Av. Rafael Ridaura). Dará fin a las Fiestas de Buñol 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  2. 2 Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
  3. 3 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  4. 4

    Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos
  5. 5

    «Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»
  6. 6 Día negro en la carretera: seis personas mueren en solo unas horas en accidentes de tráfico
  7. 7 Este es el pueblo de Valencia con la mejor piscina para ir en familia, según ChatGPT
  8. 8

    El Valencia reorganiza su delantera
  9. 9 Jupol afirma que los policías abatieron al hombre armado con un cuchillo ante «un ataque directo»
  10. 10

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Programa completo de las Fiestas de Buñol 2025

Programa completo de las Fiestas de Buñol 2025