Ni Broncano ni Motos, los programas más vistos en televisión el lunes Antena 3 volvió a arrasar en audiencias, al alzarse nuevamente como la cadena de televisión líder con un 14,6% de cuota de pantalla

Mónica Naranjo y David Broncano durante el programa de este lunes.

Sara Bonillo Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 10:15 | Actualizado 10:40h.

Ni 'El Hormiguero' ni 'La Revuelta'. El informativo de Antena 3, emitido a las 21.04 horas y presentado por Vicente Vallés, se colocó este lunes como el programa más visto del día. El espacio logró 2.351.000 espectadores de audiencia media y el 20,5% de cuota de pantalla.

Antena 3 volvió a arrasar en audiencias, al alzarse nuevamente como la cadena de televisión líder con un 14,6% de cuota de pantalla. Por detrás se sitúan La 1 de TVE con el 13,6% de cuota y Telecinco con el 9,2%, según los datos ofrecidos por Barlovento Comunicación.

La cadena de Atresmedia consiguió también el minuto de oro de la jornada durante la emisión de 'Pasapalabra'. A las 21:03 horas, 2.839.000 espectadores veían el concurso estrella de la cadena, presentado por Roberto Leal.

Sandra Golpe y su Antena 3 Noticias 1 le siguen como segundo programa más visto, más de dos millones de seguidores de media, un 24,8% de cuota de pantalla y 2.350.000 espectadores únicos. Los dos informativos de Antena 3 son los únicos que consiguen superar el 20% de cuota de pantalla y los dos millones de espectadores durante la jornada.

En el duelo particular entre Pablo Motos y David Broncano, 'El Hormiguero' volvió a imponerse este lunes a 'La Revuelta'. El programa de Antena 3 se alzó con un 14.5% de cuota de pantalla y una media de 1.745.000 espectadores. La invitada de la noche fue Carmen Maura, que presentó Vieja Loca, la nueva película que protagoniza y que se estrena en cines el próximo 10 de octubre.

🐜 @El_Hormiguero en @antena3com registró 4.238.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



📺 El programa reunió 1.745.000 espectadores de media y un 14,5% de cuota de pantalla. #CarmenMauraEH#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/dIdHVoFdyq — Barlovento Comunicación (@blvcom) September 30, 2025

Por su parte, el programa de La 1 firmó un 13.2% de cuota de pantalla y 1.610.000 espectadores, en una entrega que contó con la visita de Mónica Naranjo y Diego González Rivas.

Programas con mejores audiencias en el prime time del lunes

- 'El Hormiguero' (Antena 3): 14,5% y 1.745.000.2.

- 'La Revuelta' (La 1): 13,2% y 1.610.000.3

- 'Supervivientes All Stars' (Telecinco): 7,9% y 947.000.4

- 'El Intermedio' (La Sexta): 7,6% y 931.000.5

- 'First Dates' (Cuatro): 7,7% y 911.000.6

- 'Masterchef Celebrity' (La 1): 13,2% y 747.000.7