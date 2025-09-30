Mariló Montero desvela en 'MasterChef' el trauma que «condicionó» toda su vida: «No he bajado nunca más a la playa» La periodista recordó las fotos que le hicieron en el interior de su bungalow

El talent culinario más popular de España vivía este lunes una nueva gala de su edición de famosos. MasterChef Celebrity 10 rendía homenaje al 'Un, dos, tres', uno de los concursos más míticos de RTVE, y también se trasladaba al yacimiento de Atapuerca (Burgos) para vivir su prueba de exteriores.

El espacio se convertía en la versión gastronómica del mítico 'Un, dos, tres'. Las Retales, Anabel Alonso y Bibiana Fernández, eran las presentadoras de esta prueba, acompañadas por las inconfundibles Tacañonas, que eran los modistas y diseñadores de moda Lorenzo Caprile, María Escoté y Eduardo Navarrete. El jurado proponía a los aspirantes un viaje por la cocina internacional. En parejas, disponían de 30 segundos para decir ingredientes específicos y típicos del país que les hubiera tocado. Luego, cocinaban individualmente un plato con todos los productos acertados.

Durante el cocinado, en la habitual charla que tienen con el jurado, Pepe recordó a Mariló Montero que estuvo en Mallorca en su viaje de novios: «Lo que pasa es que a mí no me pillan en topples porque no me quito la camiseta jamás».

La periodista recordó la experiencia traumática que tuvo: «Unos delincuentes me hicieron unas fotografías dentro de mi bungalow», le explicó a Eduardo Navarrete. Acto seguido, se desahogó ante las cámaras: «Esa violación a mi intimidad ha condicionado toda mi vida. Este juicio empezó hace once años y no he bajado a la playa nunca más». Pero en la prueba recibía buenas noticias ya que se convertía en la ganadora con su plato.

Pero las consecuencias de este reto iban a ser demoledoras, puesto que Jorge Luengo era el peor y se convertía en el expulsado de la noche de forma sorpresa, ya que habitualmente es eliminado en el final de la gala.

En la prueba de exteriores, visitaban el yacimiento de Atapuerca. El paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, Premio Príncipe de Asturias a la Investigación Científica y Técnica en 1997 y uno de los más destacados del mundo, les explicará la importancia del lugar donde se encuentran. Los equipos prepararán un menú contemporáneo elaborado exclusivamente con ingredientes que formaban parte de la dieta de nuestros ancestros prehistóricos. Cuatro elaboraciones que degustarán 80 investigadores, empleados y personalidades del yacimiento.

Para finalizar, los delantales negros encontrarán bajo una Caja Misteriosa una gran variedad de conservas, tanto dulces como saladas. Los aspirantes elaborarán un plato con algunas de estas conservas y tres productos más del supermercado, pero solo uno de sus compañeros se encargará de hacer la compra. Bea Negro, duelista de 'MasterChef 12+1', participará en este reto y se pondrá frente a los fogones. Además, el jurado invitará a Josie y Gonzalo Miró, tercer clasificado y aspirante de 'MasterChef Celebrity 5', respectivamente.