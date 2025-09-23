'Masterchef Celebrity' despacha a otro aspirante en una noche bajo presión Los concursantes han experimentado lo que se vive en una cocina profesional en temporada alta y han despedido a otro compañero

Tamara Villena Valencia Martes, 23 de septiembre 2025

Las cocinas de 'Masterchef' parecen no terminar de apagarse nunca y este mes de septiembre el 'talent show' culinario, una de las apuestas infalibres de RTVE temporada tras temporada, ha regresado a la pequeña pantalla con su versión 'celebrity'. Algunos de los rostros más conocidos de España se colocan los delantales para dar lo mejor de sí en los fogones y crear platos únicos que logren sorprender y conquistar al jurado.

Una tarea nada fácil que culmina cada noche de lunes con una nueva expulsión, en una edición que se está presentando bastante reñida. Este lunes 22 de septiembre los fans de la cocina han disfrutado de una nueva entrega del programa en La 1, que no ha sido para nada tranquila.

El programa ha estado cargado de emociones y los aspirantes han terminado descubriendo que las apariencias engañan y, más que nunca, han comprobado que lo que más importa siempre está en el interior.

En la primera prueba, los aspirantes se han reagrupado por parejas para repartirse el contenido de una nevera y presentar un plato libre. El chef Francis Paniego ha participado en este reto, mientras que Mario Vaquerizo acompañaba al jurado como finalista de 'MasterChef Celebrity 3'.

El jurado ha llevado a los aspirantes de 'MasterChef Celebrity' una muestra de neveras, desde la más lujosa y moderna, a la más retro y destartalada, pasando por la mini de oficina y la socorrida neverita de playa. Cada pareja debía repartirse los 12 alimentos diferentes que contiene la nevera que se les había asignado, aunque cada uno cocinaba su propio plato de manera individual. Jose Manuel Parada, que se ha quedado solo para la prueba, ha compartido nevera con el chef Francis Paniego (2 estrellas Michelin). Los mejores de la prueba han sido Juanjo Bona y David Amor, y este último ha sido el escogido como ganador por el jurado. Ambos han sido los capitanes de los equipos para la prueba de exteriores.

Después, ponían rumbo a Formentera, un espacio perfecto para desconectar. Aquí se encuentra Cala Dúo, un chiringuito donde han experimentado la presión real que se vive en una cocina profesional en temporada alta. Los equipos se hacían cargo de un servicio real de este chiringuito y los clientes degustaban algunos de los platos de su carta, basada en platos típicos de la isla. Para agilizar las partidas de cada cocina, el jurado invitabaa Aleix Puig, ganador de 'MasterChef 7' y Ofelia Hentschel, semifinalista de la novena temporada.

En la eliminación, los delantales negros han reproducido un plato del chef Paolo Casagrande (3 estrellas Michelin), que rinde un homenaje al otoño. Además, han contado con una ayuda importante, ya que la creadora de contenido Marina Rivers, duelista de 'MasterChef Celebrity 9', que se ha encargado de prepararles la receta con el paso a paso, pero en un lenguaje más actual. Para poder descifrarla, también sumaban la ayuda de Emilio Manzano, aspirante 'MasterChef12+1', ya que ambos dominan ese lenguaje tan peculiar de la Generación Z y atraen a millones de seguidores en sus redes.