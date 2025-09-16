'MasterChef' se despide de otro de sus concursantes y anuncia una novedad nunca antes vista en el programa El espacio de TVE ha emitido su tercera entrega de esta temporada

Martes, 16 de septiembre 2025, 01:32

Este lunes, 15 de septiembre, ha tenido lugar una nueva entrega de 'MasterChef Celebrity 10'. Se trata de la tercera emisión de esta edición. Desafortunadamente para ellos, ya hay dos dos concursantes que han abandonado las cocinas: Necko Vidal y Soraya Arnelas. La cantante se despidió de sus compañeros la semana pasada visiblemente emocionada. Pero el concurso no para y los aspirantes se han tenido que enfrentar a uno de los retos más duros de la historia del programa.

La primera prueba ha sido la batalla de la harina. Cada vez hay mayor variedad de harinas, por eso el jurado se ha propuesto que los aspirantes comprendan cuál es el uso más adecuado para cada elaboración. Los dos mejores se enfrentarán en un último y decisivo combate culinario contra Ana Callís, finalista de 'MasterChef 12+1': elaborar una tarta libre de gluten.

El jurado ha hecho una cata a ciegas y mientras que las cocinashan sido vigiladas Lorena Castell, ganadora de 'MasterChef Celebrity 8', y Yolanda Ramos, aspirante de 'MasterChef Celebrity 4'. Alejo Sauras se ha posicionado como ganador tras la valoración del jurado y ha obtenido el pin de la inmunidad infiel. Podrá utilizarlo cuando lo desee para librarse de la eliminación, pero este privilegio puede ser arrebatado por cualquiera de sus compañeros. En la primera prueba de cada programa, si alguno se atreve, puede retar a su propietario y quedarse con este pin de la inmunidad infiel.

Para la prueba de exteriores los concursantes se han desplazado al madrileño Monte de El Pardo. Allí se encuentra Filandón, un restaurante que rinde culto al producto con la parrilla. Allí el equipo azul y el equipo rojo han replicado un menú de cuatro platos de Marcos Pérez, chef del restaurante, que han desgustado 85 clientes, acostumbrados a su alta calidad. Les ha echado una mano Raquel Meroño, ganadora de 'MasterChef Celebrity 5', mientras en los fogones era evidente la tirante relación entre Mariló y Torito, que no podían evitar discutir cuando la presentadora echaba en cara al catalán su alocada actitud en el proceso.

Para la prueba de eliminación, 'MasterChef' ha llamado a Jordi Roca. Ha llegado con dulces como tarta de crepes con crema de cacao, tarta tatín de manzana, postre de melón y menta y tiramisú, entre otros. Los nominados debían replicarlos. Ha sido David Amor, el ganador de la prueba de exteriores, quien los ha repartido entre sus compañeros del equipo rojo, que se colocaban los delantales negros para la parte más crítica de la noche. El cómico también aprovechaba su ventaja para librarse a sí mismo de la prueba, asegurándose el pase una semana más en el programa.

Parada, Rosa Benito y Mariló destacaban en la prueba de eliminación y se quitaban los delantales negros tras una valoración muy positiva del jurado, sumando una semana más en el concurso. Mientras, Juanjo, Charo y Valeria quedaban a las puertas de la expulsión, pero tenían una segunda oportunidad: recrear un postre más de Jordi Roca para tratar de convencer al jurado de que merecen quedarse en 'Masterchef Celebtiry'.

Juanjo Bona ha sido el primero de los tres en salvarse de la expulsión, que finalmente dejaba a Charo Reina fuera del concurso. «Me voy muy feliz, la vida es lucha y constancia», decía ella en su despedida antes de abandonar el plató.