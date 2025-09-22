Ester Cañadas arranca la semana de 'El Hormiguero' con una visita sorpresa y su impactante afición La modelo visita el programa de Pablo Motos para hacer un repaso por su carrera y sus nuevos proyectos

Tamara Villena Valencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:43 Comenta Compartir

'El Hormiguero' arranca otra semana más con el que sigue siendo el duelo televisivo por excelencia en la pequeña pantalla. El programa de Pablo Motos tratrá de hacer frente de nuevo a 'La Revuelta' de David Broncano, que ya se fue al parón vacacional por debajo de su principal competencia y no parece terminar de remontar en esta nueva temporada.

Aunque mantienen una distancia muy estrecha y son pocos puntos los que separan sus cuotas de audiencia, 'El Hormiguero' consigue mantener el liderazgo en el 'access prime time', una franja horaria en la que el programa de RTVE sigue intentando ganar terreno con novedades como anunciar los invitados para la semana con antelación.

Este lunes, Pablo Motos trará de ganar de nuevo en audiencias con la visita de la modelo Ester Cañadas, una de las tops españolas más reconocidas a nivel internacional, que regresa al plató pocos días después de protagonizar el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid.

La modelo acude al programa para charlar con Pablo Motos sobre su trayectoria en el mundo de la moda, su experiencia en las pasarelas más importantes del mundo y cómo se ha convertido y mantenido en un referente a lo largo de los años.

Pero la conversación no se ha centrado únicamente en el ámbito profesional y Cañadas también ha compartido con el público cómo ha sido su vida fuera de los focos, especialmente siendo una persona tan popular. La modelo, en una entrevista muy cercana, también ha revelado cómo se vive desde dentro un desfile .

«Lo interesante y divertido es que cada diseñador tiene una visión diferente de lo que es una mujer», aseguraba la maniquí, que comentaba cómo es trabajar con algunas de las figuras más relevantes de la moda: «Me hacía sufrir bastante Mugler. Era muy creativo y en el propio desfile iba cambiando», detallaba. «Hay que tener paciencia a veces», confesaba la modelo, que dedicaba unas palabras al recientemente fallecido Giorgio Armani: «Era un privilegio verle, era una dedicación absoluta. Él veía el desfile desde la parte de atrás de un agujerito en el fondo de la pared, digamos. Era un hombre muy especial», relataba ante las cámaras.

Otro de los momentos destacados de la noche ha sido la visita sorpresa del cantante malagueño Pablo Alborán, que entraba de golpe en el directo para anunciar que este martes 23 de septiembre a partir de las 20:00 horas estará en la Puerta del Sol de Madrid para presentar cinco canciones de su nuevo disco, titulado 'KM0' y que saldrá el próximo 7 de noviembre. Pero lo que sorprendía todavía más era la evidente complicidad entre el artista y la modelo, que dejaba en evidencia que no era la primera vez que se veían: «Nos conocemos más de lo que creemos«, dejaba caer Alborán, mientras que Cañadas prefería cambiar de tema: »Lo vamos a dejar ahí».

Y para rematar la entrevista, la modelo ha dejado sin palabras a los espectadores al revelar su impactante afición: la hipnosis. La top model ha detallado en el programa que la emplea para «programa» su propia mente y cambiar cosas de su vida que no le gustan. La albaceteña ha asegurado que lleva tiempo haciéndolo y que la clave para ella ha sido encontrar a alguien que le sabe guiar a la perfección. «Lo uso para potenciar el disfrute», ha dicho ante un Pablo Motos totalmente atónito.