Adara colapsa en 'Supervivientes All Stars 2025': «No quiero estar más aquí»

'Supervivientes All Stars 2025' no es un programa fácil. Las condiciones extremas en la que los concursantes conviven los llevan al límite física y mentalmente, a lo que además se le suman las intensas pruebas que los famosos tienen que superar en cada gala para poder ganar algunas ventajas con las que llevar mejor su estancia en Honduras.

No todos lo llevan igual y hay quien ya ha comenzado a notar el peso del programa. La primera concursante de la edición en activar el protocolo de abandono ha sido Adara Molinero, que estallaba emocionalmente y solicitaba marcharse de la isla. El propio Jesús Vázquez comunicaba la noticia este sábado en directo desde 'Bailando con las estrellas', que interrumpía su emisión para comunicar la última hroa desde Honduras. El presentador comunicaba que sería hoy, en el debate presentado por Sandra Barneda, cuando descubriríamos qué está pasando realmente con la 'influencer'.

El programa ha emitido las impactantes imágenes de Adara, destrozada y entre lágrimas, tras una intensa tormenta este fin de semana en la que la veíamos gritando y llorando bajo la lluvia: «No tendría que haber venido. No quiero más», repetía en medio de un ataque de nervios. «He llegado a mi límite», exclamaba, desbordada.

De vuelta a plató, Sandra Barneda le preguntaba qué tal se encontraba: «Estoy», decía ella. «¿Te has planteado abandonar 'Supervivientes All Star 2025'?», le interrogaba a continuación la presentadora, a lo que Adara respondía un tajante «sí».

«Nunca hemos visto a Adara así. Tiene que tomar una decisión difícil, continuar o abandonar», detallaba la presentadora. Además, explicaba que la madre de Adara, Elena Rodríguez, todavía no sabe la situación límite por la que pasa su hija y se enterará en la gala del próximo martes.

«Quiero saber cómo estás», le decía Barneda. «Pues desubicada, desbordada, débil», le contestaba. «¿Pero sabíamos dónde veníamos o no?», le rebatía la presentadora. «Sí Sandra, te haces una idea, pero esto lo triplica, es muchísimo peor, muy duro», decía antes de romper a llorar y decirle a la conductora del programa que era incapaz de volver a escuchar las imágenes de ese momento.

«Me duele muchísimo verme así a mí misma», negaba con la cabeza tras la emisión de las imágenes. «Fue todo. Cada día estoy más débil, mi madre se fue, el cambio de playa, no tenemos nada, la tromba de agua encima... Me entró la crisis», explicaba ella sobre qué la llevó a ese estado. «No quiero escucharlo, me da vergüenza», pedía la concursante.

«Tengo que hacerte la pregunta oficialmente. ¿Quieres abandonar 'Supervivientes All Stars 2025'?», lanzaba la presentadora, que le recordaba que esta era su tercera oportunidad en el programa. «Lo que me decía antes de entrar aquí es 'si me caigo me levanto'. Esta vez me he caído y me he levantado. Y quieor seguir», le comunicaba Adara, que permanece por el momento en el concurso.

Aunque la decisión de Adara ha opacado el debate por completo, el otro momento importante de la noche era el final del juego de líderes, un duelo que finalmente ganaba Iván. Su privilegio es, que con el regreso de Adara, las playas están descompensadas así que podía robar a un miembro del equipo 'Caos', excepto a Miri porque es la líder de su equipo. «Voy a guiarme un poco por estrategia aquí dentro, a la hora de las pruebas físicas, y voy a elegir a Noel», escogía.