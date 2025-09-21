Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva de este sábado reparte más de 201.588 euros y deja una lluvia de premios en cuatro provincias
Adara Molinero tras la expulsión de Elena Rodríguez, el pasado jueves. Mediaset

Adara Molinero activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes All Stars 2025'

La concursante se desmorona tras una semana de conflictos con sus compañeros y la expulsión de su madre, Elena Rodríguez

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025

No están siendo unos días fáciles para Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars 2025'. La concursante ya avisaba en la gala del martes que se encontraba al límite, tras una abrupta discusión con su compañera Miri Pérez Cabrero que la llevaba a estallar en lágrimas en pleno directo.

La semana no terminó de remontar para ella, que protagonizó otra tensa bronca con sus compañeros después de que la 'influencer' quemase la comida. Una mala racha que culminó este mismo jueves con la expulsión de su madre, Elena Rodríguez, tras un ajustadísimo duelo entre ambas.

Una marcha que Adara no encajaba bien y la llevaba a romper en lágrimas de nuevo. «Estoy triste, la verdad, porque la última persona con la quería estar aquí, obviamente, es mi madre. Pero bueno, es un juego, ha tocado así... Qué le vamos a hacer», decía Molinero antes de la expulsión.

Tan solo dos días después de la separación de su madre, la concursante ha activado el protocolo para abandonar 'Supervivientes All Stars 2025', según ha anunciado Jesús Vázquez en pleno directo de 'Bailando con las estrellas'.

Por el momento, en la cadena no han dado más detalles ni información al respecto, pero será en el programa debate de este domingo cuando conozcamos más sobre la decisión de la concursante.

