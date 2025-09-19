'Supervivientes All Stars 2025' vive una de sus expulsiones más dolorosas: un adiós entre una madre y una hija La audiencia elige entre Adara y Elena en otra noche de broncas

Si algo está caracterizando a la nueva edición de 'Supervivientes All Stars 2025' no es precisamente la tranquilidad. Desde la llegada de los famosos que se han embarcado en esta nueva aventura televisiva, la isla está lejos de ser un remanso de paz a pie de playa y las broncas no hacen más que estallar en cualquier momento. Las últimas la está protagonizando Adara Molinero, que lleva un par de discusiones bastante grandes con sus compañeros en lo que va de semana.

La más reciente, por la comida. A la concursante se le quemó tanto el arroz como los peces y sus compañeros no pasaron el descuido por alto, especialmente Miri Pérez Cabrero, con la que Adara volvía a chocar tras su brutal discusión del pasado martes en pleno directo. «No me hables más en todo el concurso, que me estás tocando las pelotas», le gritaba Adara a Miri, que se defendía: «Yo voy a decir lo que pienso en todo momento».

«Si alguien no va a tu favor, te enfadas con esa persona», le reprochaba Miri a su compañera, con la que ya tuvo una fuerte discusión en la gala del martes después de que Adara le reprochase estar siendo examinada y «cuestionada»: «No para conmigo, me tiene entre ceja y ceja, todo lo tiene que analizar y está ahí a ver si me equivoco», decía entre lágrimas.

Este jueves, Adara era una de los tres nominados que podían poner punto final a su aventura con la decisión de la audiencia. Compartía la posible expulsión con su madre, Elena Rodríguez e Iván González. Y el primero en salvarse y por tanto iba a continuar era Iván, por lo que la decisión quedaba entre madre e hija.

Pero antes de conocer la valoración final de la audiencia, los concursantes han tenido que luchar por conseguir el mejor lugar para sobrevivir los próximos días en 'El Caballo de Troya', un impresionante juego de localización en el que han tenido que manejar por equipos una estructura para rescatar una serie de figuras geométricas que posteriormente debían encajar en sus respectivas plataformas. El grupo que lo hiciese en menor tiempo podría elegir vivir los próximos días en Armonía, la zona más calmada de la playa, o en Caos, la más complicada. Con 7:46 de tiempo, Playa Caos ha logrado imponerse.

En palapa, donde tanto Adara como su madre le han reprochado a Miri su actitud, se ha desvelado quién sería finalmente la expulsada. Era Elena Rodríguez, que aseguraba que no le dolía despedirse porque su vida está fuera. Con mucho llanto Adara se despedía de su madre: «Lucha por lo tuyo hija, no te vengas abajo. Desde fuera te defenderé todo lo que pueda».

