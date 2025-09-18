TVE denuncia una «campaña de acoso» contra dos colaboradoras de 'Mañaneros' y 'Malas Lenguas' El Consejo de Administracion ha aprobado por mayoría absoluta un comunicado de reprobación contra «personas concretas e incluso portavoces de partidos políticos» por las «descalificaciones ofensivas y soeces» a Laura Arroyo y Sarah Santaolalla

El Consejo de Administracion de RTVE ha aprobado por mayoría absoluta de sus miembros un comunicado en el que «lamenta profundamente los ataques de los que han sido objeto, en los últimos días, las colaboradoras Laura Arroyo y Sarah Santaolalla, de los programas de TVE 'Mañaneros' y 'Malas lenguas', por parte de personas concretas e incluso portavoces de partidos políticos«.

El comunicado, aprobado con 11 votos a favor y 4 en contra, subraya que «mas allá de la discrepancia que puedan provocar, tanto en fondo como en forma, con sus opiniones, ambas han sido objeto de una campaña de insultos, falsedades y ataques personales que nos resultan absolutamente inadmisibles». Sarah Santaolalla fue objeto de varios comentarios realizados por Jaime de los Santos, dirigente del PP. «Lo cierto es que en el Gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados a que incluso a mujeres prostituidas se las pague del erario público y se las enchufe en empresas públicas. Pero que ahora también el ente público, lleno de grandísimos periodistas, de grandísimos trabajadores tenga que aguantar que esta señorita se permita el lujo de insultar a más de 11 millones de ciudadanos, como poco es para que dimita, y ya que no dimite, para que el ente la eche de manera inmediata», sostuvo.

Laura Arroyo, peruana de nacimiento, fue criticada por Josema Vallejo, cabeza de lista de Vox al Congreso por Huesca en las elecciones generales del 2023. «Dentro de poco, haremos realidad tu sueño de no ser española y te devolveremos a tu país», publicó en redes sociales.

«Descalificaciones ofensivas y soeces»

«Desde la defensa de la pluralidad y la libertad de expresión, RTVE acepta y fomenta el debate y hasta la pasión discrepante, pero no parece tolerable que nadie que goce de proyección pública y mediática desde la propia TVE merezca ser objeto de ataques contra su dignidad profesional y personal», defiende. «No es inocente que precisamente sean dos mujeres las que reciban descalificaciones ofensivas y soeces que demuestran un grado de misoginia y machismo que ninguna sociedad democrática puede permitir y que RTVE combate como uno de sus fines esenciales de servicio público. Fomentamos la controversia y la crítica, por incómoda que resulte, pero siempre desde la tolerancia y el respeto que haga posible la convivencia desde posiciones diferentes».

El comunicado prosigue detallando que «no es la primera vez que profesionales y colaboradores de RTVE sufren campañas de acoso que han llegado incluso a impedir su labor en el ejercicio de su profesión, pero ni nos vamos a acostumbrar ni lo vamos a consentir. Este Consejo de administración, elegido por el Parlamento, tiene la obligación y el deber de apoyar a sus trabajadores y colaboradores y defender su integridad física y moral y por tanto no sólo rechazamos públicamente todo tipo de ataques personales sino que, dado el caso, tomaríamos cuantas medidas sean precisas para proteger a quienes contribuyen con su trabajo a hacer de RTVE un foro de ideas y opiniones libres».

«No vamos a entrar en qué intereses ideológicos o incluso económicos se esconden tras campañas de desprestigio contra la radiotelevisión pública y sus colaboradores, lo que nos importa y nos impele es garantizar una RTVE plural, diversa y relevante. Queremos contribuir a un mejor conocimiento de la realidad y sus contextos, queremos aportar puntos de vista diversos, siempre desde la defensa del servicio público y de los valores democráticos que le dan sentido y utilidad a nuestra propia existencia como medio. Y entre esos valores esta la reprobación de ataques que vulneren la dignidad y el honor de las personas, fundamento de nuestro Estado de derecho y garantía de la convivencia», concluye.