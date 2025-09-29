Broncano anuncia los invitados de la semana en 'La Revuelta': dos populares actores y el alcalde de Madrid Mónica Naranjo ha sido la artista que ha acudido este lunes

David Broncano ha recibido este lunes la visita de Mónica Naranjo y también ha conectado por primera vez esta temporada con el cirujano coruñés Diego González Rivas, creador de la técnica uniportal mínimamente invasiva para operaciones torácicas, que se encontraba operando en Sierra Leona.

Pero como ya viene ocurriendo esta temporada, el presentador ha vuelto a recibir el «sobre con la autorización del gobierno» para anunciar los invitados que visitarán esta semana 'La Revuelta'. Se trata de una novedad introducida en este curso, donde lanza varios nombres y alguno de ellos acudirá y otros no.

Sin ir más lejos, la semana pasada comunicó que estaría Scottie Pippen y Shaquille O'Neal, lo que terminó con la aparición del exjugador de los Chicago Bulls.

En esta ocasión, ha apuntado que para el martes estarán los cantantes y actores Arón Piper y Lali Espósito, el miércoles Antonio Orozco junto a una sorpresa y el jueves tres de estos cuatro nombres: Eduardo Noriega, Blanca Suárez, Love of Lesbian y José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.

Ahora queda por conocer cuál de ellos es verdad y quiénes son inventados. En 'El Hormiguero', la competencia, ha estado Carmen Maura y se espera a Luis Zahera el martes, Vicente Vallés el miércoles y Gloria Estefan el jueves.

