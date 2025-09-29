Mónica Naranjo desvela toda la verdad de la primera edición de 'La isla de las tentaciones': «Ellas estaban completamente desatadas» Broncano ha recibido este lunes la visita de la cantante

JZ Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:08 | Actualizado 22:52h. Comenta Compartir

'La Revuelta' iniciaba este lunes una nueva semana con el objetivo de entretener a la audiencia e intentar volver a ser líder del 'acces prime time'. En la temporada actual, 'El Hormiguero' sigue estando por delante en cuota de pantalla, demostrando que es muy complicado destronar al programa de Pablo Motos.

Tal y como se han podido ver en las imágenes previas al programa, la invitada de David Broncano esta vez es Mónica Naranjo. El presentador ha arrancado fuerte y ha soltado un dardo al Real Madrid tras de dolorosa derrota el sábado frente al Atlético de Madrid por 5-2.

«Pensaba que había un señor haciéndome una manita por los cinco goles al Madrid pero solo me estaba saludando», ironizaba el jienense, fiel seguir del conjunto colchonero.

Y muy pronto, daba paso a la cantante, a la que calificaba como una gran artista y recordaba que ya había estado varias veces en el espacio. Como es habitual, la conversación derivaba por temas improvisados y al recordar 'Bola de dragón', Naranjo contaba que había estado en Japón grabando 'Mónica y el sexo': «Había sex shops con Candy Candy en tamaño natural para tener sexo», contaba.

Era ahí cuando Grisón entraba y contaba una curiosa anécdota: «Tienen una sexualidad rara. A mi chica le daban caramelos, chicles en Japón por tener las tetas grandes. Al menos sacábamos cervezas gratis». Broncano y Naranjo pensaban que les estaba tomando el pelo pero él aseguraba que era verdad.

Naranjo también charló sobre su etapa en 'La isla de las tentaciones', ya que fue presentadora de la primera temporada: «Las primeras temporadas lo que mola es que van pero no saben a lo que van. Iban muy perdidas las parejas la primera temporada. Yo que sé lo que pasa ahí no iría nunca con una pareja».

Broncano le preguntaba si allí cada uno puede hacer lo que quiera, como por ejemplo leer un libro: «No hay normas, pero hay muchas actividades. Cuando se separaron las parejas eso era un drama. No sabían lo que iba a pasar en las casas. Hombres y mujeres que tenían un match total. Me acuerdo que los separamos, llegan a la casa y nos hicimos unas apuestas a ver quién la lía antes. Yo dije que ellos, pero a las 24 horas ellas, estaban completamente desatadas», señalaba la artista.

«¿Tú sabes lo que es ver unas imágenes y que debajo de las sábanas están haciendo lo que están haciendo? Pensaba que me iban a pegar. Cuando un chico se levantó totalmente histérico pensé mi vida se acaba aquí», señaló en referencia al icónico momento entre Cristopher y Estefanía.

