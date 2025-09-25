Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un jugador gana 3.030.616,55 euros con la Bonoloto es una de las ciudades más populares de España
Logo Patrocinio
Álex González, este jueves en 'El Hormiguero'. A3

Pablo Motos pide perdón tras un comentario a Álex González: «A veces va más deprisa la boca que la cabeza»

El presentador se metió con la operación de nariz de Lucas, de Andy y Lucas

J.Zarco

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:19

'El Hormiguero' cerraba este jueves otra exitosa semana en la que sigue como líder indiscutible del 'acces prime time'. Pese a que 'La Revuelta' tenía un potente invitado como el exjugador de baloncesto Scottie Pippen, no fue suficiente para superarlos. Este 25 de septiembre, Pablo Motos recibía la visita del actor Álex González.

Pablo Motos ha arrancado fuerte la entrevista y le ha preguntado al invitado por la reciente operación de nariz que ha tenido. Y en ese mismo momento, ha hecho una broma haciendo una referencia el mal resultado que tuvo Lucas, de Andy y Lucas, con su cirugía: «Te ha quedado mejor que el de Andy y Lucas, te tengo que decir».

El intérprete quedaba sorprendido y contestaba: «Qué cabrón, empezamos fuerte». El presentador ha querido entonces recular consciente de que no había estado demasiado afortunado: «Perdón, perdón. A veces va más deprisa la boca que la cabeza».

Posteriormente, González explicaba por qué se había tenido que operar la nariz: «Por trabajo solo me podía operar este día. No es por estética, es para respirar mejor».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  3. 3 Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»
  4. 4

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  5. 5 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  6. 6 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8

    Las víctimas de la estafa de los colegios de élite piden juzgar ya al socio del cabecilla, fugado en Venezuela
  9. 9

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  10. 10

    ¿Es seguro llevar la tarjeta de crédito en el móvil ante el riesgo de ciberataques?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pablo Motos pide perdón tras un comentario a Álex González: «A veces va más deprisa la boca que la cabeza»

Pablo Motos pide perdón tras un comentario a Álex González: «A veces va más deprisa la boca que la cabeza»