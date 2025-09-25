Pablo Motos pide perdón tras un comentario a Álex González: «A veces va más deprisa la boca que la cabeza» El presentador se metió con la operación de nariz de Lucas, de Andy y Lucas

J.Zarco Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:19 Comenta Compartir

'El Hormiguero' cerraba este jueves otra exitosa semana en la que sigue como líder indiscutible del 'acces prime time'. Pese a que 'La Revuelta' tenía un potente invitado como el exjugador de baloncesto Scottie Pippen, no fue suficiente para superarlos. Este 25 de septiembre, Pablo Motos recibía la visita del actor Álex González.

Pablo Motos ha arrancado fuerte la entrevista y le ha preguntado al invitado por la reciente operación de nariz que ha tenido. Y en ese mismo momento, ha hecho una broma haciendo una referencia el mal resultado que tuvo Lucas, de Andy y Lucas, con su cirugía: «Te ha quedado mejor que el de Andy y Lucas, te tengo que decir».

El intérprete quedaba sorprendido y contestaba: «Qué cabrón, empezamos fuerte». El presentador ha querido entonces recular consciente de que no había estado demasiado afortunado: «Perdón, perdón. A veces va más deprisa la boca que la cabeza».

Posteriormente, González explicaba por qué se había tenido que operar la nariz: «Por trabajo solo me podía operar este día. No es por estética, es para respirar mejor».